Clover Group представила интеллектуальную диспетчерскую для управления ремонтами
Clover Group в рамках «Иннопром-2018» представила руководителям российских, международных компаний и представителям власти риск-ориентированную систему управления производственными активами на основе искусственного интеллекта — интеллектуальную диспетчерскую.
Генеральный директор Clover Group Денис Касимов отметил важность перехода от внедрения точечных технологий к интеллектуальным бизнес-решениям для оптимизации бизнес-процессов предприятий и трансформации в рамках цифровой экономики для различных отраслей.
«Интеллектуальные технологии, как прогнозная аналитика и анализ больших данных позволяют оптимизировать бизнес-процессы предприятий, если полученные результаты встраивать в цепочку принятие решений. Диспетчерская российской разработки Clover Group — это следующий шаг в прогнозной аналитике, это бизнес-решение для принятия решений, основанных на реальных неискаженных данных», — сказал Денис Касимов.
В условиях жесткой конкуренции и быстрорастущих трендов по цифровизации, предприятиям необходимы инструменты для оптимизации бизнес-процессов. Трансформация системы ремонтов, переход на ремонты по фактическому состоянию — одна из задач, стоящих перед реальным сектором российской экономики. Данные предпосылки легли в основу создания комплексного решения для трансформации принятия решений по ремонтам оборудования с использованием технологий прогнозной аналитики.
Интеллектуальная диспетчерская выстраивает оптимизированный график ремонтов и постановки на ТО, отображает качество выполненных ремонтных работ, на основе спрогнозированных данных о состоянии узлов оборудования.
Для анализа данных используется набор математических моделей, который имитирует работу технолога, инженера. Программа выводит информацию об оборудовании за несколько дней до его ремонта. Если пользователю нужно поменять запчасти или заказать бригаду, ремонтную позицию, программа сообщит ему об этом.
Решение внедряется в крупнейших сервисных и производственных компаниях.