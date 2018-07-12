Sirin Labs представила дизайн криптосмартфона Finney. Видео

Sirin Labs представила дизайн первого в мире криптосмартфона от компании Sirin Labs, основным акционером и председателем совета директоров которой является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.

Отличительными чертами нового устройства Finney являются: безопасный экран с защищенным сенсором для встроенного кошелька, который защищает от вредоносных атак; уникальный дизайн.

Стекло 3D Gorilla Glass находится как спереди, так и сзади устройства. Матовая задняя крышка, выполненная из 3D-стекла. Высокий глянцевый, вогнутый металлический каркас закрывает телефон и защищает от ударов. Тонкий корпус.

Металлические элементы на панели включают камеру, датчики и сканер отпечатков пальцев. Криптосмартфон предназначен для удовлетворения потребностей как уверенных пользователей криптовалюты, так и новичков.

Кенес Ракишев является венчурным инвестором из Казахстана. За последние годы Кенес Ракишев вложил свыше $87,7 млн. в высокотехнологичные проекты TriPlay, IQcard, Fastlane Ventures, mobli, TriPlay, Net Element International и др.