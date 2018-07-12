«Швабе» осветил сотни километров дорог Нижнего Тагила
«Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех) смонтировал 200 км сетей, тысячи светильников и опор освещения в Нижнем Тагиле. Работы проводятся по программе «Светлый город» в рамках экосистемного проекта «Умный город».
С момента старта проекта в 2014 году холдинг «Швабе» установил в городе 4,4 тыс. опор освещения и 6,2 тыс. светильников, а также провел 210 км сетей вдоль тагильских дорог. На текущий год запланировано строительство более 5 тыс. объектов, объем работ оценивается в 700 млн руб.
«В 2018 году мы должны построить еще несколько тысяч опор линий наружного освещения города, оснащенных современными энергоэффективными светильниками и адресной системой управления освещения. В частности, реконструкция коснется территории дорожной сети Нижнего Тагила по 9 этапам, в том числе в микрорайонах Рудник III Интернационала, Выя, Красный Камень и ГГМ», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Результатом работ, проводимых с 2014 года, уже стало десятикратное увеличение иллюминации некоторых объектов. Ранее введенные в эксплуатацию объекты проходят техническое обслуживание с обеспечением максимальной энергоэффективности.
Согласно программе «Светлый город» система наружного освещения в Нижнем Тагиле будет полностью реконструирована до конца 2042 года. К этому моменту «Швабе» построит более 20 тыс. энергоэффективных светоточек, 10 тыс. новых опор наружного освещения, 700 км распределительной и 10 км питающей сетей, а также 10 трансформаторных подстанций.
По итогам программы прогнозируется 30% снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 45% уменьшение числа происшествий в зонах особой опасности, 68% снижение аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.