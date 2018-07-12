Продажи смартфонов Honor на глобальным рынке выросли на 150%

Honor сообщила о значительном росте продаж в первом полугодии 2018 г. За пределами Китая объем продаж смартфонов Honor увеличился за год на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Устойчивый рост глобального присутствия приближает Honor к достижению стратегической цели – в ближайшие пять лет войти в тройку крупнейших мобильных брендов мира.

Лидером продаж в линейке Honor стал флагманский смартфон Honor 10. Всего за пару месяцев с момента запуска этой модели по всему миру было продано более 3 млн штук. Получивший широкое признание пользователей и экспертов, Honor 10 выделяется среди конкурентов двумя главными характеристиками: двойной камерой с функциями искусственного интеллекта и необычным дизайном корпуса, выполненного из 3D-стекла с 15-слойным оптическим покрытием, которое преломляет падающий свет.

Среди значительных результатов, достигнутых Honor 10 на глобальном рынке, можно отметить следующие: в Малайзии Honor 10 установил рекорд по количеству проданных смартфонов среди флагманских моделей в крупном интернет-магазине Shopee; во Франции в мае Honor 10 стал вторым по продажам в онлайн магазинах и шестым по суммарным розничным продажам в ценовой категории 300–400 евро; в России Honor 10 стал бестселлером в ценовой категории 25–30 тыс. руб.; в Германии Honor 10 на 100% обогнал предыдущую модель серии Honor 9 по продажам в первые недели после запуска.

Данные о состоянии глобального рынка смартфонов подтверждают успешное развитие бренда Honor во всех регионах присутствия. В России в июне текущего года Huawei и Honor совместно заняли первое место по объему продаж (в штуках) на рынке смартфонов. Бренд Honor стал также самым быстрорастущим брендом смартфонов в Индии, продемонстрировав в первой половине 2018 г. рост объема продаж и выручки на 300%. Значительные результаты достигнуты и в Европе. Так, в Великобритании продажи смартфонов Honor выросли на 200%, а в Испании — на 500%.

Honor продолжает увеличивать свое глобальное присутствие, расширяя продуктовую линейку в Юго-восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. В частности, в этом году новые устройства был представлены в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах, Сингапуре, Египте, Пакистане, Мексике и Колумбии.

На домашнем китайском рынке бренд Honor продолжает удерживать первое место среди интернет-брендов и остается единственным брендом из этого сегмента, входящим в пятерку крупнейших брендов всего рынка смартфонов в стране. По данным независимого исследовательского агентства Sino Market Research с января по апрель 2018 г. было продано 18,07 млн смартфонов Honor на сумму 26,3 млрд юаней. Популярность и репутация бренда Honor были в очередной раз подтверждены во время фестиваля шоппинга «618 Shopping Festival», организованного JD.com, где Honor лидировали в рейтингах и показали рекордные результаты продаж как за весь период с 1 по 18 июня, так и в финальный день распродаж 18 июня.