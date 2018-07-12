Поиски «Яндекс.Станции» в сервисе «Юла» взлетели в 17 раз

«Юла» сообщила о том, что 10 июля, в день старта продаж умных колонок «Яндекс.Станция», поисковые запросы «яндекс станция» увеличились в 17 раз по сравнению с днем ранее.

Пользователи «Юлы» стали чаще искать и другие мультимедиа-платформы с голосовым управлением: поиски Apple HomePod увеличились на 75%, а беспроводной динамик Google Home стали искать на 73% чаще.

За последний месяц на «Яндекс.Станции» пришлось почти половина поисковых запросов (43%), на втором месте оказался Apple HomePod (34%), замыкает тройку лидеров Google Home (18%). Amazon Echo не пользуется популярностью у россиян - количество поисковых запросов менее 5%.

Более половины выставленных «Яндекс.Станций» раскупили на «Юле» уже в течении нескольких часов после старта продаж. Сейчас стоимость устройства на «Юле» в среднем составляет 17 250 руб. при официальной цене 9 990 руб.

Согласно анализу геолокаций продавцов, большинство размещенных объявлений о продаже «Яндекс.Станций» было в ЦАО г. Москвы (42% объявлений), некоторые лоты значились непосредственно в районе Хамовники. Также активные продавцы «Яндекс.Станций» оказались в ЮВАО (28%), в ЮЗАО, СЗАО и СВАО (менее 10%).