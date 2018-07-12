Начались российские продажи новых игровых ноутбуков Dell и Alienware. Цены

Dell начинает продажи в России новых игровых ноутбуков Alienware и Dell серий G3/G5, объявленных в апреле этого года.

Профессиональные игроки и киберспортивные команды во всем мире тренируются и соревнуются с помощью игровых систем Alienware. Это красноречиво свидетельствует о высочайшем уровне ПК и периферийных устройств Alienware.

Новые ноутбуки Alienware 15 R4 и Alienware 17 R5 оснащаются процессорами Intel Core i5, i7 и i9 8 поколения, в которых содержится до 6 вычислительных ядер и которые впервые позволяют поддерживать на старших моделях Alienware оверклокинг до 5 ГГц.

Для того чтобы извлечь максимальную производительность из топовых процессоров Intel, компания Alienware внесла конструктивные изменения в систему охлаждения, оснастив ноутбуки технологией Alienware Cryo-Tech второго поколения, уменьшив толщину лопастей вентиляторов вдвое и установив испарительную камеру на процессор для более эффективного отвода тепла от увеличенного количества ядер. Все эти инновации позволили повысить производительность ноутбуков Alienware 15 и 17 на 10%, сделав геймплей в играх AAA и виртуальную реальность гораздо плавнее.

Новые модели предлагаются с графическим адаптером NVIDIA® GeForce серии 10 и интегрированной технологией NVIDIA VRWorks, что обеспечивает полное погружение в процесс игры с эффектом присутствия.

Для упрощенной настройки игровых систем компания Alienware установила в новинках последнюю версию ПО Alienware Command Center. ПО обладает обновленным интерфейсом и помогает пользователям оптимизировать, настраивать и ускорять ПК и периферийные устройства согласно их специфическим требованиям к играм. Alienware Command Center позволяет настраивать 13 зон RGB-подсветки Alienware 15 и 17.

Каждая зона может иметь один из 16,8 млн оттенков. Таким образом, пользователям доступны свыше 80 квадрильонов комбинаций. Кроме того, пользователи могут сформировать собственную библиотеку эффектов путем объединения различных параметров системы с библиотекой игр. Создав свой профиль игры, который останется неизменным вне зависимости от способа запуска игры, геймеры смогут продолжать игру с любого момента.

В игровых системах, где важна скорость реакции и каждая миллисекунда, устройства ввода играют определяющую роль. С обновленной клавиатурой Alienware TactX с поддержкой определения нажатия произвольного числа клавиш в распоряжении геймеров более 108 команд для выполнения максимального числа действий в минуту.

Dell запускает в продажу новую линейку игровых ПК на базе Windows 10, которая включает три модели: Dell G3 15, Dell G3 17 и Dell G5 15. Новинки порадуют оптимальным соотношением цены и качества и игровым дизайном.

Системы оснащены мощными видеоконтроллерами NVIDIA GeForce GTX 10, процессорами Intel Core 8 поколения, технологией управления теплоотводом, программным обеспечением для приоритезации контента, IPS-панелями с антибликовым покрытием и другими технологиями для полного погружения в процесс игры.

Dell G3 15 и G3 17 выпускаются с экранами 15 и 17 дюймов, оснащаются контроллерами от NVIDIA GeForce GTX 1050 вплоть до 1060 Max-Q, процессорами Intel Core i5 / i7 8 поколения, системой охлаждения с двумя вентиляторами и поддерживают до двух накопителей с возможностью комплектации SSD. Комплектуются полноразмерной влагонепроницаемой клавиатурой с блоком цифровых клавиш (опционально – с подсветкой).

Оснащаются антеннами WiFi 2x2, которые обеспечивают высокую скорость передачи сигнала, программное обеспечение SmartByte приоритезирует игровой и видеоконтент с целью сохранения плавности воспроизведения даже при необходимости загружать большие файлы из интернета.

Толщина ноутбуков составляет 22,7 мм (15") / 25 мм (17"), корпус имеет матовую поверхность. Dell G3 15 — самый тонкий игровой ноутбук Dell на сегодняшний день.

Dell G3 15 доступен российским пользователям в трех цветовых вариантах: черный, синий и белый, Dell G3 17 — в черном и синем цветах.

Dell G5 15 выпускается в корпусе толщиной 25 мм и оснащается 15-дюймовым экраном и мощным видеоконтроллером NVIDIA GeForce GTX 1060 с технологией Max-Q. Также предлагается с опциональной панелью IPS UHD 4K для более полного погружения в процесс игры.

Ноутбук оборудован памятью GDDR5 объемом 6 ГБ и предлагается с процессорами Intel Core 8 поколения с числом ядер до 6 (вплоть до процессора Intel Core i7), системой охлаждения с двумя вентиляторами и до двух накопителей с возможностью комплектации SSD.

Система обеспечивает объемное насыщенное звучание при помощи двух динамиков на передней панели с технологиями Waves MaxxAudio Pro. Для того чтобы снизить уровень шума и повысить эффективность отведения тепла, инженеры Dell спроектировали отверстия подачи воздуха спереди и выброса воздуха — сзади.

Dell G5 15 поставляется в Россию в черном и красном цветах.

Российские пользователи могут приобрести ноутбуки Alienware 15 R4 и Alienware 17 R5 по ориентировочной розничной цене от 119 990 рублей и выше в зависимости от модели и конфигурации.

Новые игровые ноутбуки Dell G3 и G5 доступны на российском рынке по ориентировочной розничной цене от 49 990 рублей и выше в зависимости от модели и комплектации.