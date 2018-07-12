Microsoft обеспечит миграцию приложений Sabre на платформу Microsoft Azure

Sabre Corporation объявила о заключении долгосрочного соглашения с Microsoft в рамках реализации стратегической инициативы по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу. По новому контракту Microsoft обеспечит миграцию коммерческих приложений Sabre на платформу Microsoft Azure, предоставив доступ к своей экспертизе и продуктам в сфере облачной разработки. Таким образом, компания поддержит стремление Sabre ускорить эволюцию инструментов розничной торговли, дистрибуции и выполнения заказов.

«Облако позволяет быстро внедрять инновации и приносит новые выгоды для Sabre и наших клиентов, – отметил Джо ДиФонцо (Joe DiFonzo), CIO Sabre. – Microsoft для нас больше, чем просто поставщик технологий. За счет накопленного опыта и лучшей на рынке методологии их команда станет ключевым активом в реализации нашего видения развития отрасли».

Сотрудничество двух компаний поможет Sabre лучше использовать возможности своих данных, применять искусственный интеллект и продвинутую аналитику для создания новых решений для отелей, туристических агентств и авиаперевозчиков. Технология Sabre обрабатывает транзакции на общую сумму более $120 млрд в год. Каждую минуту системы Sabre обслуживают тысячи агентов, отправляют в рейсы тысячи пассажиров и проводят сотни бронирований туристических услуг. По мере реализации облачной стратегии клиенты Sabre смогут предлагать путешественникам более персонализированный и интегрированный сервис. Это особенно важно для инициативы Sabre "Beyond NDC" [Больше, чем NDC] и внедрения решений нового поколения для розничной торговли и дистрибуции.

«Облачные технологии имеют решающее значение в развитии архитектуры микросервисов. Она позволит нам предложить заказчикам микрофункционал, который может использоваться как независимо, так и комбинироваться для создания больших комплексных приложений с возможностью быстрого вывода на рынок», – отметил Виш Саодзи (Vish Saoji), технический директор Sabre.

Microsoft Azure также предоставляет Sabre глобальную надежную инфраструктуру и расширенные возможности платформы. Благодаря этому соглашению, переход Sabre в облако повысит стабильность и безопасность продуктов компании, а многофункциональный облачный подход позволит распределять рабочую нагрузку решений по регионам, что повысит производительность и обеспечит непрерывный доступ к сервисам.

«Sabre является признанным лидером в области технологий для индустрии туризма и путешествий, и мы рады помочь компании получать аналитические данные и инсайты, которые дадут возможность переосмыслить туристический бизнес, – отметила Кейт Джонсон (Kate Johnson), президент Microsoft U.S. – Облачные сервисы Microsoft откроют Sabre новые возможности приносить еще большую ценность клиентам и помогут добиться успеха в эволюции отрасли с помощью интеллектуальных технологий».

Ранее в этом году Sabre и Microsoft вместе работали над пилотным запуском чат-бота «Ella» на базе искусственного интеллекта, который отвечает на наиболее распространенные запросы путешественников и оказывает поддержку с использованием умных технологий. Проект призван определить, как интеллектуальные решения могут помочь агентствам повысить качество обслуживания. При разработке чат-бота Sabre использовал продукт Microsoft Bot Framework и набор когнитивных сервисов Microsoft, в том числе Language Understanding Intelligent Service (LUIS), который предоставляет простые инструменты для создания языковых моделей, позволяя любому приложению или боту понимать команды на естественном языке и реагировать соответствующим образом.