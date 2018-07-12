M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили партнерам профессиональные корпоративные облачные решения

M1Cloud, облачный сервис-провайдер компании Stack Group, и Hewlett Packard Enterprise в рамках экскурсии в ЦОД «М1» продемонстрировали применение оборудования HPE и возможности для построения в дата-центре профессиональных корпоративных облачных решений.

Участники экскурсии обсудили актуальные технологические решения для применения в ИТ-проектах 2018 г.

«Высоконадежное облако M1Cloud от Stack Group помогает проще и быстрее поставлять конечным заказчикам максимально надежные и масштабируемые решения, закрывая множество вопросов и рисков, связанных с ИТ-инфраструктурой, а также применять сервисную модель дистрибуции решений технологических вендоров», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group (M1Cloud).

Евгений Колесник, директор центра поддержки клиентов Stack Group (M1Cloud), сказал: «Сервис-провайдер M1Cloud как поставщик облачных и гибридных услуг с максимальным качеством решает все вопросы поддержки клиентов. Высокий уровень качества работы техподдержки базируется на глубокой экспертизе специалистов и опыте работы в дата-центре более 12 лет, а также проверенных и отработанных регламентах». В частности, он остановился на аспектах скорости реакции и отработки инцидентов и на конкретных кейсах.

Трансформация ИТ-модели крупных и средних компаний в рамках цифровизации бизнеса в сторону увеличения доли облачных сервисов является стратегическим приоритетом. Только профессиональные сервис-провайдеры, имеющие технологическую базу высшего уровня качества, стабильное программное обеспечение от лидера рынка систем виртуализации и созданную защищенную физическую и облачную ИТ-инфраструктуру, смогут соответствовать всем требованиям, предъявляемым ИТ-емким бизнесом.