Abbyy обновила решение Intelligent Search для интеллектуального корпоративного поиска

Abbyy представила обновленный Abbyy Intelligent Search – интеллектуальное решение для быстрого поиска данных и документов в любых корпоративных источниках. Компания усовершенствовала архитектуру решения, а также добавила в Intelligent Search пользовательский интерфейс для удобной работы с информацией. Благодаря технологиям обработки естественного языка в составе решения документы можно искать одновременно на русском и английском независимо от того, на каком языке сделан поисковый запрос, фильтровать найденную информацию по типу, автору, дате и множеству других параметров и находить наиболее релевантные данные.

По данным исследования IDC 2018 г. «Как искусственный интеллект улучшает корпоративный поиск и доступ к информации», в среднем сотрудники крупных организаций пользуются 5-6 внутренними системами. Около 36% времени они тратят на поиск информации, но в 44% случаев не могут найти необходимые документы. Решить эту проблему призван новый корпоративный поиск Abbyy с интеллектуальной технологией анализа текстов. Abbyy Intelligent Search сэкономит время сотрудников департамента продаж, отдела кадров, юристов, маркетологов и всех, кто по работе пользуется информацией из многих корпоративных ресурсов.

В решении предусмотрены возможности для работы пользователей с информацией: поисковая строка, краткое описание текста найденных документов (сниппеты), подсветка результатов запроса, использование фильтров по параметрам. С помощью Abbyy Intelligent Search юрист за десятые доли секунды сможет найти в базе решений арбитражного суда нужный документ, указав несколько параметров – таких как истец, ответчик, диапазон суммы штрафа. Специалист по тендерной документации найдет в базе закупок данные, кто и по какой цене поставлял товар, даже если не помнит дословно содержание документа. Новый сотрудник отыщет информацию об оформлении отпусков и больничных, создав поисковый запрос в произвольной форме.

Решение Abbyy Intelligent Search помогает: искать данные по всем системам компании при интеграции с корпоративным порталом на SharePoint, базой знаний Confluence, облачными сервисами типа Dropbox, корпоративными социальными сетями, электронной почтой, файловыми системами, корпоративными системами по работе с документами FileNet, OpenText, Alfresco, CRM-системами типа Zendesk или Salesforce, мессенджером Slack и др.; находить релевантную корпоративную информацию так же легко, как в популярных поисковых сервисах; индексировать документы любых форматов, в том числе сканы, фотографии c телефона, изображения и сжатые файлы (*.zip, *.rar и др.); сужать результаты поиска с помощью фильтров: автор, формат, дата создания документа и др.; создавать пользовательские фильтры для поиска данных; выделять необходимую информацию не только по тексту запроса, но и по значениям слов. Результаты поиска стали на 15% точнее, чем в предыдущей версии; искать документы одновременно на русском и английском независимо от того, на каком языке сделан поисковый запрос; разграничивать права доступа сотрудников к результатам поиска.

«По результатам исследования Seagate и IDC Data age, через 7 лет более половины всех данных в мире будут храниться в корпоративных системах. Быстрый доступ к этой информации дает новые возможности для развития бизнеса. Мы сделали Abbyy Intelligent Search более масштабируемым решением, простым и понятным для пользователей, повысили точность поиска информации. Новое решение призвано стать универсальным инструментом для корпоративного поиска, будь то банк, нефтегазовая, энергетическая или любая другая компания с большим количеством сотрудников и документов», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

Abbyy Intelligent Search – готовое решение, на внедрение которого нужно от двух недель. Технология автоматически создаст полнотекстовый индекс данных из корпоративных систем компании, что даст возможность сотрудникам быстро приступить к работе с решением. Одновременно с этим Abbyy Intelligent Search в фоновом режиме дополнит индекс информацией, необходимой для поиска по смыслу слов.