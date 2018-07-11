«Яндекс» стал партнером конкурса Up Great в сфере беспилотного транспорта

«Яндекс» выступил технологическим партнером конкурса Up Great «Зимний город», направленного на создание беспилотного автомобиля, способного передвигаться в городской среде в экстремальных погодных условиях.

Технологические конкурсы Up Great — это новый для России формат открытых инженерных состязаний, инициированный РВК, АСИ и Фондом «Сколково» в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Командам-участникам предлагается найти прорывные решения сложнейших технологических задач, которые в мире пока решения не имеют.

Для победы участники должны преодолеть технологический барьер и продемонстрировать понятное и повторяемое решение конкурсного задания экспертному жюри и широкой общественности.

В рамках конкурса участники должны создать беспилотный автомобиль, способный передвигаться в экстремальных климатических условиях, а также при ограниченной видимости – в зимнее время года, ночью, при дождливой погоде. По конкурсному заданию беспилотный автомобиль должен самостоятельно и быстрее остальных проехать по испытательному полигону 50 км не более чем за 3 часа, соблюдая правила дорожного движения и не создавая аварийных ситуаций.

В рамках партнерства «Яндекс» окажет содействие в привлечении к участию в конкурсе российских инженерных команд, предоставит возможность использования своих полигонов для проведения финальных испытаний беспилотников, а также примет участие в разработке акселерационной программу для участников конкурса.

«Партнерство в рамках конкурсов Up Great взаимно ценно. Для компании, конкурирующей с мировыми гигантами, такими как Google или Uber, важен выход на рынок новых команд и решений, а для конкурса это доступ к уникальной экспертизе и инфраструктуре «Яндекса». С помощью экспертов компании мы сможем верифицировать технологический барьер и проводить независимые конкурсные испытания на профессионально оборудованных полигонах. Уверен, что технологии и разработки, которые мы получим по итогам проведения конкурса, будут востребованы крупнейшими технологическими корпорациями как в России, так и за рубежом», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

Подача заявок на конкурс Up Great по направлению «Зимний город» продлится до 1 сентября 2018 года. Принять участие в конкурсе могут российские и зарубежные инженерные команды, инновационные компании, вузы и научные организации. Осенью пройдет экспертиза заявок, по итогам которой команды-финалисты будут допущены к квалификационным испытаниям. Финальные испытания беспилотников и определение победителя состоятся в феврале-марте 2019 года. Призовой фонд конкурсов составит 175 млн руб.