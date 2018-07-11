Softline разработала корпоративный портал для «Уральских локомотивов». На данный момент приоритетными задачами стратегического развития предприятия являются формирование эффективной рабочей среды и развитие корпоративной культуры. Для этого, в первую очередь, необходимо максимально полное и своевременное информирование работников о нормативных изменениях, новостях и событиях в жизни компании. В связи с этим руководство приняло решение создать корпоративный портал, который стал бы единым информационным полем для сотрудников. Партнером по проекту была выбрана компания Softline.

Специалисты Softline собрали пожелания заказчика, совместно с ним сформировали требования к системе и разработали необходимые блоки. В настоящее время решение запущено в эксплуатацию. Созданный портал содержит разделы с регламентами и нормативными документами, материалами HR-службы (шаблоны документов, анкеты, справочные данные и вакансии), страницы подразделений и работников. Важным функциональным модулем является «Телефонный справочник», который включает в себя имена, должности и контактные данные, что делает наглядным организационную структуру и значительно упрощает поиск сотрудников. Кроме того, на портале регулярно публикуются корпоративные новости и фотографии, освещаются различные мероприятия.

«Развертывание портала на базе SharePoint Foundation прошло в строго оговоренные сроки без привлечения дополнительных временных и денежных резервов. Мы нацелены в дальнейшем развивать это решение совместно с Softline и создавать новые функциональные блоки. Также у нас в ходе проекта возникла идея установить информационные киоски в цехах и на проходной, чтобы сотрудники, не имеющие личного ПК, могли получить удобный доступ к справочной информации и были в курсе последних новостей предприятия», – сказал Василий Скворчук, начальник департамента информационных технологий «Уральских локомотивов».

«Этот проект позволил создать единое информационное поле предприятия и сформировать продуктивную корпоративную среду. После его завершения мы продолжили консультировать ИТ-подразделение заказчика по управлению порталом, поскольку специалисты не имеют практического опыта администрирования подобных решений», – сказал Сергей Прожерин, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Softline.