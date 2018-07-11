«Рикор» разработал отечественный аналог BIOS

«Рикор» объявил о разработке серверной системы ввода/ вывода (BIOS). Это первая отечественная базовая система, принципиальное отличие которой от импортных аналогов заключается в возможности сертификации исходного кода.

Анализ исходного кода и последующая сертификация являются обязательными условиями для применения ПО в российских государственных учреждениях. Они необходимы для поиска «закладок» и прочих недокументированных функций ПО, которые могут привести, например, к утечке данных.

Системой ввода/ вывода «Рикор» теперь будут оснащаться все производимые холдингом сервера и системы хранения данных. Кроме того, на них также будет установлен модуль управления сервером (BMC Рикор), о разработке которого холдинг объявил в мае этого года. Разработка BMC Рикор осуществлена на основе проекта с открытыми кодами (openbmc): производитель предоставляет пользователям системы доступ к исходным кодам для дальнейшей сертификации или внесения необходимых изменений.

Возможность сертификации исходного кода системы ввода/вывода и открытый доступ к кодам модуля управления сервером означают, что в серверах и системах хранения данных Рикор гарантированно отсутствуют несанкционированные модули ПО – «закладки».

«В разработанной версии BIOS, как, впрочем, и в других ИТ-продуктах холдинга, отсутствуют модули, представляющие потенциальную угрозу безопасности, – сказал Борис Иванов, вице-президент «Рикор». – Разработки Рикор могут легко проходить самые серьезные уровни сертификации и в этом смысле основными потребителями нашей продукции могут стать госкомпании и организации, связанные с безопасностью и обороной».

Продукция «Рикор» ориентирована в первую очередь на компании, заинтересованные в импортозамещении: производство полностью находится на территории РФ, а разработав собственные системы BIOS и ВМС, компания увеличила адвалорную долю отечественных компонентов почти до 70%.

К преимуществам продукции «Рикор» относится гарантийный срок 3 года; сжатые сроки поставки, которые с учетом производства составляют всего 4 недели; и отпускная стоимость на 10-15% ниже американских и азиатских аналогов. Материнские платы для серверов и систем хранения данных выпускаются в разных модификациях: с портами на 2 и 4 Гб, с разъемом М2 для установки жестких дисков и т.д.

В настоящий момент холдинг уже заключил партнерские соглашения с крупнейшими российскими дистрибуторами и сборщиками ИТ-оборудования.