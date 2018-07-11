«М.Видео» подключил новых участников к российскому коммерческому блокчейн-консорциуму

«М.Видео», входящая в группу «Самфар» Михаила Гуцериева, расширила состав первого в России коммерческого блокчейн-консорциума. К «М.Видео», Сбербанк-Факторинг и Альфа-Банку присоединились МКБ-Банк, Банк СОЮЗ, Открытие и «Эльдорадо». Количество факторинговых операций, проводимых «М.Видео» через блокчейн, за последний год выросло пятикратно.

Участники консорциума используют открытую блокчейн-платформу на базе Ethereum для проведения факторинговых операций с поставщиками «М.Видео» и «Эльдорадо».

Технология блокчейн позволяет существенно сократить расходы как на стороне банков, так и ритейлеров, повысить скорость подтверждения документов и проведения платежей и усилить безопасность факторинговых операций. Данные поставщика об отгрузке товара загружаются в систему Банком или Фактором, шифруются и автоматически сопоставляются с данными ритейлера о получении данного товара. Совпадение «цепочки данных» по конкретной операции сделки служит основанием для подтверждения и финансирования поставки.

«М.Видео» использует смарт-контракты для проведения операций по факторингу с начала 2017 года, уже более 65% сделок по факторингу осуществляются на блокчейне. За последний год количество транзакций с использованием этой технологии выросло в 4,7 раза, объем платежей – в 4,4 раза.

«Опыт «М.Видео» по использованию блокчейн-технологий наглядно доказывает, что сегодня торговые компании являются одними из самых активных заказчиков и драйверов инноваций в самых разных сферах – от маркетинга до логистики. Финансовые операции для розницы такого масштаба как «М.Видео» и «Эльдорадо» должны полностью отвечать всем требованиям по безопасности, скорости и прозрачности как в отношении клиентов, так и партнёров. Технология блокчейн при минимальных затратах на внедрения позволяет полностью устранить риски потери конфиденциальности и мошенничества, сократить операционные расходы, повысить скорость и удобство факторинговых платежей. Мы видим интерес к подобным техническим решениям не только в торговле, но и в других отраслях, и вместе с банками-партнерами продолжим развитие блокчейн-консорциума», – отметила финансовый директор «М.Видео» Екатерина Соколова.

«М.Видео» совместно с «Сбербанк Факторинг» в начале 2017 года впервые на российском рынке внедрили технологию сверки и мониторинга данных по поставкам с использованием блокчейн, которая активно используется при ежедневном факторинговом финансировании поставщиков. Далее аналогичный проект был реализован «М.Видео» совместно с Альфа-Банком.