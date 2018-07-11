«Лантер» представил собственную онлайн-кассу

«Лантер» (группа «Ланит») выходит на рынок новых программно-технологических решений, представив собственную мобильную онлайн-кассу TZ Pro-F (торговая марка IRBIS).

Новое бизнес-направление позволит наиболее эффективно применять текущий опыт и компетенции компании в области поставок POS-терминального оборудования, разработки программного обеспечения для эквайринга и предоставления сервиса банкам и торгово-сервисным предприятиям.

Онлайн-касса TZ Pro-F полностью соответствует требованиям федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (54-ФЗ).

Андрей Агафонов, коммерческий директор ««Лантер»», отметил: «Мы видим большой потенциал в онлайн-кассах. «Лантер» традиционно предлагает своим клиентам современное оборудование и софт. Наши специалисты обладают обширным опытом разработки, внедрения и обслуживания эквайринговых и кассовых решений. Мы тщательно продумали, сформировали критерии к устройству и программному обеспечению с учетом требований законодательства и потребностей рынка. В итоге получилась мобильная онлайн-касса, которая подходит для самых разных предприятий: от розничных магазинов, кафе, ресторанов и сетей быстрого питания, АЗС, юридических фирм до интернет-магазинов, такси, логистических и курьерских компаний».