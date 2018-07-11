«КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

«Новые облачные технологии» объявила о включении в Единый реестр российского программного обеспечения еще двух своих продуктов «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование». Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 347 позволяет использовать эти решения «МойОфис» в соответствии с программой импортозамещения на Российском ИТ-рынке.

Комплекс средств защиты «МойОфис» разработан специально для облачных продуктов «МойОфис». Решение «КСЗ МойОфис» особенно актуально для заказчиков, прошедших оценку на соответствие требованиям по информационной безопасности, которым важно применение средств защиты информации от несанкционированного доступа. К таким заказчикам можно отнести, например, федеральные органы исполнительный власти, крупные государственные и коммерческие компании, эксплуатирующие государственные информационные системы. «КСЗ МойОфис» позволяет заказчикам гарантированно обеспечить выполнение большого количества требований по информационной безопасности, в соответствии с 17 и 21 приказами ФСТЭК России.

«Включение "КСЗ МойОфис" в Реестр отечественного ПО — это логичный эволюционный шаг, показывающий, что наш продукт является конкурентоспособным отечественным решением, способным удовлетворить потребности широкого круга заказчиков. Хотелось бы отдельно отметить, что на "КСЗ МойОфис" ранее был получен сертификат ФСТЭК, позволяющий использовать его для защиты конфиденциальной информации во всех типах государственных информационных систем, в том числе обрабатывающих персональные данные», – отметил Александр Буравцов, руководитель Службы информационной безопасности компании «Новые облачные технологии».

Еще один продукт, включенный в Реестр ПО - пакет редакторов «МойОфис Образование», разработан с соблюдением всех требований образовательных стандартов и ориентирован на учебные заведения от начальной школы до колледжа. В состав пакета входят приложения «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица» и «МойОфис Презентация». «МойОфис Образование» не требует подключения к интернету и подходит для настольных и мобильных компьютеров. В приложения для работы с текстом и таблицей нтегрирована панель инструментов «Образование», дающая доступ к полезным сервисам, таким как «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов», Translate.Ru и «ОС3. Хронолайнер».

«Функциональные возможности и понятность приложений, входящих в состав "МойОфис Образование", позволяют быстро освоиться даже самым юным пользователям, например, учащимся начальных классов. Появление продукта в Реестре делает его еще более востребованным для наших заказчиков, желающих использовать ИТ-разработки отечественного производства», – сказала Анастасия Горелова, руководитель группы по работе с образовательными учреждениями «Новые облачные технологии».

Ранее в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже вошли несколько продуктов «МойОфис»: «МойОфис Почта», «МойОфис Профессиональный», «МойОфис Частное Облако», «МойОфис Стандартный», «МойОфис Хранилище».