Dental Cloud объединит стоматологов и страховые компании

Dental Cloud анонсировала запуск решения DentalTap Click, которое предназначено для организации юридически значимого документооборота между стоматологическими клиниками и страховыми компаниями.

Решение включает в себя систематизированный каталог кодов стоматологических услуг (аналог American Dental Association), протокол и формат данных для взаимодействия контрагентов, SDK для разработчиков ПО, вспомогательные инструменты для страховых и API для интеграции с удостоверяющими центрами. Для врача Click часть функционала и UX сервиса DentalTap, а для страховой компания платформа, на которой она сможет интегрировать самостоятельно возможности решения в свои учетные системы.

«Теперь врачи смогут составлять планы лечения и сразу получать информацию о страховом плане пациента, что заметно сократит бумажный документооборот между страховыми компаниями и стоматологическими клиниками – сказал CEO Dental Cloud Ярослав Осетров. - Если говорить про ценности для пациентов, то они будут знать в какие клиники они могут обратиться чтобы получить услуги по страховке».

DentalTap Click планируется монетизировать по модели pay as you go - страховая компания будет платить за запросы страховых случаев врачами. Для стоматологов функционал будет бесплатным в рамках подписки на DentalTap.

Компания Dental Cloud разрабатывает облачные сервисы и решения для стоматологии с 2014 года. Сервис для стоматологов и стоматологических клиник DentalTap разрабатывается в России и продается в СНГ и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.