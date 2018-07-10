Сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать платежи через Alipay

Петербургская сеть супермаркетов «Лэнд» начала принимать в качестве платежного средства мобильное приложение «Alipay». Сервис реализован в сотрудничестве с группой компаний «Моби.Деньги» – официальным партнером и эквайером Alipay в России.

Внедрение оплаты с помощью Alipay в платежную структуру сети позволит дополнить спектр услуг супермаркета и обеспечить комфорт при совершении покупок китайскими туристами, а также всеми гражданами Китая, предпочитающими данный способ оплаты.

Технологическое решение от «Моби.Деньги» позволяет принимать оплату покупок на кассах магазина с помощью QR-кода в мобильном приложении Alipay. Сценарий оплаты прост и не требует дополнительного оборудования, планшетов или POS-терминалов. Покупатель в мобильном приложении Alipay в один клик генерирует QR-код. Продавец сканирует QR-код с экрана мобильного телефона, далее происходит списание денежных средств со счета покупателя. Время операции занимает не более 30 секунд.

Платежная система Alipay (часть холдинга Alibaba) является крупнейшей платежной системой Китая, которой доверяют более 500 млн пользователей по всему миру. Для граждан Китая, прибывающих в России, это привычный и удобный способ оплаты, который позволяет заранее планировать покупки, узнавать об акциях, а также оплачивать покупки по выгодному курсу конвертации валют.

«Мы уверены, что теперь приобретение традиционных российских деликатесов и петербургских сувениров, представленных в наших супермаркетах, станет привычным и еще более удобным для наших гостей из Китая. Надеемся, что эта приятная дополнительная возможность создаст позитивный туристический имидж города и послужит весомой причиной возвращаться как в Санкт-Петербург, так и в наши супермаркеты снова и снова», – сказал Дмитрий Чтецов, Управляющий партнер сети супермаркетов «Лэнд».

Кристина Скуратовская, заместитель генерального директора по маркетингу «Моби.Деньги», сказала: «Санкт-Петербург – северная столица России. Поэтому для нас так важно обеспечить комфортное пребывание в ней китайских туристов. Мобильное приложение Alipay сочетает в себе удобный платежный метод и маркетинговую платформу и поэтому позволит китайским гражданам не только расплачиваться привычным и удобным для них способом, но и узнать о товарном ассортименте, специальных акциях магазина и ближайших по маршруту торговых точках».