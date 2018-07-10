Пенсионный фонд РФ и «Техносерв»: ИТ-инфраструктура ЕГИССО размещается в облаке

Пенсионный фонд России и «Техносерв» представили подробности проекта создания и предоставления в аренду вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения работоспособности Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) является информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам власти актуальные данные о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки. Пенсионный фонд является госзаказчиком создания, развития и эксплуатации ЕГИССО, а также оператором этой информационной системы.

«В 2018 году к ЕГИССО, одной из крупнейших информсистем страны, будут подключены все внебюджетные фонды, федеральные органы власти и субъекты России и система заработает в полную силу. ИТ-инфраструктура для выполнения всего спектра задач ЕГИССО к настоящему моменту уже сформирована, – сказал Павел Хрипунов, начальник lепартамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР. – Сфера социальной поддержки россиян получила важный инструмент, который упрощает межведомственное взаимодействие и позволяет оперативно получать актуальные данные об объемах, качестве, численности получателей и условиях предоставления мер социальной поддержки населения, а также обеспечивает аналитическую поддержку при планировании затрат и контроле расходования бюджетных средств. Граждане в свою очередь смогут в личном кабинете портала госуслуг получить информацию о своих правах на социальное обеспечение, меры социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации, установленные законодательством».

Контракт Пенсионного фонда России на аренду вычислительной инфраструктуры ЕГИССО и организацию связи для ее функционирования был заключен с «Техносервом» по итогам электронного аукциона и действует до 31 октября 2019 года.

На первом этапе проекта в 2017 году «Техносервом» была разработана рабочая документация ЕГИССО, на основании которой интегратор создал, настроил и предоставил в аренду Пенсионному фонду России полностью готовую ИТ-инфраструктуру ЕГИССО со смонтированным оборудованием и предустановленным системным ПО, а в настоящее время продолжает осуществлять её поддержку и администрирование. Также была актуализирована проектная документация ЕГИССО, разработана эксплуатационная документация. На втором этапе в 2018 году интегратор создает, настраивает и предоставляет ПФР в аренду вычислительную инфраструктуру распределенного резервирования ЕГИССО.

В настоящее время «Техносерв» предоставляет инфраструктуру ЕГИССО для ПФР по модели IaaS. Также технические специалисты интегратора отвечают за сопровождение вычислительной инфраструктуры, организована и функционирует круглосуточная «горячая линия» технической поддержки. Таким образом, вычислительная инфраструктура ЕГИССО создается на основе облачных технологий и размещается на базе облачной платформы «Техносерв».

Кроме того, в рамках отдельного проекта «Техносерв» выполнил полный комплекс работ по проектированию и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности ЕГИССО. Основными критериями разрабатываемой подсистемы стали нейтрализация актуальных угроз безопасности информации и обеспечение полного соответствия требованиям законодательства РФ, предъявляемыми к защите государственных информационных систем и информационных систем персональных данных. Отметим, что в 2017 году облачная платформа «Техносерв» прошла аттестацию на соответствие требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам третьего класса защищённости и информационным системам персональных данных с третьим уровнем защищенности персональных данных.

«Крупные проекты по созданию и развитию сложных инфокоммуникационных инфраструктур, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных систем федерального масштаба являются визитной карточкой «Техносерва», – отметил Алексей Копейкин, вице-президент по продажам компании «Техносерв». – Однако проект по предоставлению в аренду вычислительной инфраструктуры ЕГИССО и проект по созданию подсистемы информационной безопасности ЕГИССО стали одними из крупнейших проектов по созданию виртуальной инфраструктуры для государственных информационных систем не только для компании, но и для всей России. И мы гордимся, что смогли в очередной раз продемонстрировать собственные компетенции и опыт «Техносерва» на примере создания высоконадежной ИТ-инфраструктры для нашего ключевого заказчика – Пенсионного фонда России».

Инфраструктура ЕГИССО построена с учетом требования к круглосуточному функционированию и доступности на уровне 99,982%, гарантирует отказоустойчивость к единичным сбоям, обеспечивает мониторинг доступности инфраструктуры, поддерживает резервное копирование данных системы, а также предусматривает наличие тестовой среды обработки данных для проверки новых релизов в продуктивном окружении.

Вычислительная инфраструктура ЕГИССО включает платформу виртуализации, реализованную с использованием готовых программных решений и средств, поддерживает механизмы отказоустойчивости, изменения конфигурации виртуальных машин и перераспределения нагрузки между узлами в рамках одного кластера без остановки работы виртуальных машин; платформу хранения данных, обеспечивающую возможность динамического расширения и миграции данных без перерыва в доступности, а также возможность геораспределенного резервирования собственными средствами с поддержкой как синхронной, так и асинхронной репликации данных; систему резервного копирования и восстановления, обеспечивающую ежедневное резервное копирование данных инфраструктуры без снижения ее производительности и предусматривает полное восстановление данных в течение 16 часов; службу каталогов, обеспечивающую централизованное хранение, управление и контроль за учетными записями администраторов инфраструктуры, сетевыми ресурсами и объектами.

Вычислительная инфраструктура ЕГИССО интегрирована со смежными информационными системами: Единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и информационными системами поставщиков данных (ИС ПД).