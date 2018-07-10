«Корус консалтинг» и «РусБИТех» разработали «Универсальное рабочее место госслужащего»

«РусБИТех» совместно с «Корус консалтинг ДМ» завершили работу над совместным проектом по созданию многофункционального комплекса для работы с электронными документами на базе отечественной операционной системы Astra Linux и СЭД «Спутник».

Был проведен ряд тестов на совместимость программных продуктов комплекса не только с ОС Astra Linux, но и с другими программными продуктами, входящими в реестр Минкомсвязи и необходимые пользователям для повседневной работы, после чего компании заключили соглашение о сотрудничестве и обменялись сертификатами о технологическом партнерстве.

На основании положительных результатов тестирования и обсуждения совместных стратегических проектов было принято решение о включении СЭД «Спутник» в проект по созданию уникального для нашего рынка решения, получившее рабочее название «Универсальное рабочее место госслужащего». В него вошли такие решения, как операционная система Astra Linux, пакет офисных программ «Мой Офис», браузер «Спутник», «Инфотекс», «КриптоПро», антивирус Kaspersky, Infowatch и «1С».

Данное комплексное решение может применяться в органах государственной власти, муниципальных образованиях, министерствах и ведомствах, государственных корпорациях. Одним словом, в тех подразделениях, которые в рамках государственной программы импортозамещения соблюдают постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Мы очень надеемся, что наше уникальное предложение, разработанное отечественными разработчиками программного обеспечения, включая "Корус консалтинг ДМ", станет отправной точкой в нашем совместном проекте. Приятно наблюдать, что наши системы отлично прошли тестирование и проект моментально "взлетел". Это говорит о том, что программа по тестированию на взаимную совместимость Ready for Astra Linux и информированию пользователей о готовых совместных продуктах работает, и мы на верном пути. Отечественные разработчики достойны занимать лидирующее место на рынке и реализовывать проекты в различных подразделениях в рамках правительственной программы», – отметил директор по развитию АО «НПО РусБИТех» Дмитрий Донской.