Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем

Huawei подписала протокол о намерениях в области стратегического партнерства с Audi. Соглашение, которое касается совместной работы в сфере подключенных автомобилей, стало частью более широкой договоренности о партнерстве компаний, которая была достигнута по инициативе премьер-министра Китая Ли Кэцяна (Li Keqiang) и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Мир вступает в новую эпоху интеллектуальных транспортных систем, в которой произойдет слияние информационно-коммуникационных технологий и автомобильной отрасли, – сказал Вени Шон (Veni Shone), президент направления LTE-решений компании Huawei. – Опираясь на инновации в сфере мобильной связи, Huawei намерена изменить сам процесс управления автомобилем».

Сотрудничество между Huawei и Audi также призвано ускорить развитие интеллектуального вождения и цифровую трансформацию сопутствующих сервисов. Для достижения этой цели стороны дополнительно договорились о совместной разработке обучающих программ, которые помогут повысить квалификацию технических специалистов в этих областях. Особенностью подключенных автомобилей является то, что их системы находятся на постоянной связи с окружающей средой. Для этого необходимы стабильные каналы связи, обеспечивающие высокую пропускную способность. Помимо реализации текущих возможностей, компании намерены инвестировать в научно-исследовательскую работу и поиск новых технологических решений.

«Мы намерены значительно расширить наши совместные с Huawei исследования в области интеллектуальных подключенных автомобилей, – отметил Саад Метц (Saad Metz), исполнительный вице-президент Audi China. – Вместе мы выведем их на новый уровень безопасности и будем работать над оптимизацией трафика, чтобы приблизить появление умных городов».

Компания Audi стала первым зарубежным автопроизводителем, который принял участие в запуске технологии LTE-V на автомобильных дорогах общего пользования в Уси (Wuxi), городе на востоке Китая, в 2017 году. LTE-V – это стандарт мобильной связи, специально разработанный для подключенных автомобилей. Он позволяет водителям получать информацию о дорожной ситуации и движении транспорта в режиме реального времени благодаря подключению к системе светофоров и системе видеонаблюдения на перекрестках.

В сентябре 2018 года проект перейдет в следующую стадию в ходе мероприятия World Internet of Things Exposition в Уси, где будет рассматриваться еще более широкий круг сценариев использования.

Huawei и Audi на протяжении нескольких лет сотрудничают в различных областях, связанных с интеллектуальными подключенными автомобилями. Компании стали инициаторами создания межотраслевой организации 5GAA и провели несколько совместных испытаний в нескольких странах, включая Германию, Испанию и Китай, тем самым обеспечивая динамичное развитие отрасли интеллектуальных подключенных автомобилей.