Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы SecureTower

Falcongaze представила новую версию DLP-системы SecureTower, предназначенной для предотвращения утечек информации, контроля персонала и выявления мошенничества. В SecureTower 6.2 появилось множество обновлений и дополнений, самые заметные из которых — возможность распознавания голоса и новый модуль «Центр расследования инцидентов».

Центр расследования инцидентов — новый модуль, предназначенный упростить работу сотрудников службы безопасности. Благодаря ему появилась возможность не выходя из SecureTower расследовать инциденты безопасности и формировать дела, в которых можно подробно фиксировать ход расследований, выявлять фигурантов дела, а после завершения расследования — получать автоматически составленные отчеты для руководителей.

В рамках разработки этого модуля специалисты Falcongaze изучили алгоритмы работы сотрудников службы безопасности крупных предприятий и создали инструмент в максимальном соответствии с требованиями современного бизнеса и лучшими практиками. Все это позволяет пользователям системы быстро адаптироваться к новым возможностям SecureTower и значительно сэкономить время, которое раньше пришлось бы потратить на «бумажную» работу.

В SecureTower уже много лет доступен перехват аудиосообщений (как и любых других файлов) в почте, вебе и мессенджерах, а также контроль SIP-телефонии и подключенных к компьютеру гарнитур. Распознавание голоса позволяет применить к информации, передаваемой голосом, те же алгоритмы поиска, что и к тексту.

Новая функциональность делает доступным контекстный поиск по переданным в аудио-формате данным, а также позволяет настроить правила, реагирующие на передачу чувствительной информации по телефону или при разговоре в мессенджере. Распознавание голоса доступно для русского, английского и турецкого языков. Система может использовать различные движки распознавания речи (предустановлены три на выбор), а также есть возможность по желанию подключить сторонние технологии.

В новой версии SecureTower добавлена возможность настройки автоматического запуска программ и скриптов при срабатывании правила безопасности. В первую очередь это позволит отреагировать на событие информационной безопасности именно тем образом, который нужен в конкретной ситуации, даже если изначально это не предусмотрено системой. Это значительно расширяет возможности пользователей адаптировать алгоритмы работы SecureTower под свои потребности. С использованием скриптов можно после инцидента переслать тикет в систему управления инцидентами, отправить смс или сообщение в мессенджер, заблокировать рабочую станцию, собрать с нее необходимые логи или сделать какие-то действия в другой подсистеме информационной безопасности. Таким образом возможности SecureTower с использованием скриптов ограничены лишь фантазией пользователя.

В новой версии доработан и визуально дополнен интерфейс обеих консолей системы: консоли администратора и консоли пользователя. Интерфейс SecureTower интуитивно понятен и позволяет работу как в рамках ежедневного мониторинга, так и при проведении расследований.

Множество улучшений сделано для каждого модуля SecureTower. Значительно повысилась скорость работы серверных компонентов и снизилось потребление ресурсов системой.

Кроме того, значительные улучшения коснулись интеграции SecureTower с прочими системами обеспечения информационной безопасности. В первую очередь это улучшение касается пользователей SecureTower, которые используют SIEM-решения — данные из системы можно передавать для анализа в подходящем формате. Вместе с тем SecureTower можно использовать как часть экосистемы в связке с IRP, UEBA, BI-решениями и прочими инструментами для анализа корпоративных данных.