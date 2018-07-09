SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете

SAP, ТМК и Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) заключили соглашение, в котором выразили намерение открыть в вузе инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab.

Планируется, что студенческо-преподавательские коллективы будут разрабатывать и тестировать решения для металлургических компаний с использованием новейших технологий: блокчейна, промышленного интернета вещей, дополненной реальности, машинного обучения и компьютерного зрения. Предполагается, что ключевым постановщиком задач для проектов лаборатории станет ТМК.

В SAP Next-Gen Lab планируется работа над несколькими группами перспективных индустриальных сценариев. Первое направление — разработка проектов на базе видеораспознавания для того, чтобы следить за качеством продукции, маркировкой на товаре, а также работать над промышленной безопасностью и охраной труда. Второе направление проектов — распознавание и анализ текста для интеллектуальной сверки счетов и прогноза ликвидности. Третье — проекты на базе промышленного интернета вещей и дополненной реальности для создания цифровых двойников и эффективного обслуживания и ремонта оборудования.

Для работы над проектами лабораторию предполагается оснастить необходимым техническим оборудованием при поддержке SAP. Помимо этого, на ее базе планируется обеспечение доступа к платформенным решениям SAP для создания прототипов с использованием новейших технологий. Формат студенческой работы предусматривает проведение проектных семинаров, хакатонов,мастер-классов, инноджемов, тренингов, а также доступ к обширной библиотеке обучающих материалов SAP.

«Создание новой лаборатории SAP Next-Gen Lab в Уральском регионе – очень символично, так как именно здесь находятся ключевые производственные активы металлургических компаний России. Мы надемся, что проекты, представленные студентами, будут востребованы российскими компаниями отрасли и станут тем инструментом, который позволит им быстрее двигаться к «умному производству». На наш взгляд, каждая созданная лаборатория – важный вклад в цифровизацию российской экономики, так как подобные инициативы помогают растить квалифицированные кадры и разрабатывать уникальные IT-решения для отрасли», — сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS.

«В рамках программы цифровой трансформации Трубная Металлургическая Компания в настоящее время совместно с SAP и УрФУ готовится активно разрабатывать и апробировать эффективные цифровые решения, в том числе на основе подходов Индустрии 4.0. Это позволит нашим предприятиям выйти на новый уровень развития бизнес-процессов», – сказал Вячеслав Попков, первый заместитель генерального директора ТМК.

«Уральский федеральный университет непрерывно работает над совершенствованием как образовательного, так и исследовательского процессов. Мы привлекаем студентов к решению актуальных задач, внедряя современные методики и инструменты. Не менее важной является задача вовлечения исследователей университета в решение перспективных задач. Определяющим, на наш взгляд, является тесное взаимодействие во всех перечисленных вопросах с передовыми промышленными предприятиями. Создание подобного типа лаборатории позволит получить площадку, инфраструктуру, механизмы для построения эффективных долгосрочных взаимовыгодных отношений», — отметил первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

SAP Next-Gen Lab — это инициатива Университетского альянса SAP. На базе университетов создаются инновационные лабооратории, в которых студенты работают над реальными проектами. Задачи командам ставят клиенты и партнеры SAP. Во всем мире открыто уже более 80 таких лабораторий, 8 из которых-на российских образовательных площадках: Университет ИТМО, МТУ (МИРЭА), НИУ ВШЭ, ВДЦ «Орлёнок», РГУ нефти и газа им.Губкина и др.