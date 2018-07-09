«Первый БИТ» помог центру программ лояльности Сбербанка с отчетностью

Сбербанк России учредил в 2011 г. центр программ лояльности для организации и обслуживания программы «Спасибо от Сбербанка». В один момент руководство центра столкнулось с проблемой, которая приносила массу неудобств в работе и тормозила бизнес-процессы.

Изначально для корректной работы программы «БИТ.Финанс» был написан специальный обмен, который требовал трудоемкого ежемесячного сопровождения. Процесс отнимал порядка 10 часов работы. Кроме того, он требовал больших финансовых затрат.

Центр программ лояльности отказался от сопровождения и планировал выполнять всю работу собственными силами. Однако это отнимало еще больше времени. Проблема привела к тому, что в течение полугода план-факт по бюджетам собирался вручную.

Руководство центра обратилось за помощью в компанию «Первый БИТ». Сотрудники офиса Краснодар на Кожевенной проанализировали ситуацию и предложили клиенту интегрировать данные «БИТ.Финанс» с рабочей базой «1С:Бухгалтерия». Затем автоматизировать обмен данными, составление план-факта и отчет P&L.

Спектр задач расширялся по мере выполнения проекта. Так, еще одной задачей стал переход на автоматическую версию составления отчета контроля.

После установки системы «БИТ.Финанс» на рабочую базу решения «1С:Бухгалтерия» план-факт по бюджетам можно вести автоматически в одной базе. После модернизации системы отчет P&L также теперь формируется автоматически в программе «БИТ.Финанс». «Первый БИТ» выполнил и другие задачи, которые возникали в процессе.

«Перед нами стояли очень нетривиальные задачи. Например, автоматизировать отчет P&L и отчет для контроля предоставления документов отнесения расходов инициаторами "заявок", которые велись в Excel. Сложность добавляло требование заказчика – сохранить типовую конфигурацию программы и существовавший бизнес-процесс контроля. За всю свою практику я никогда не сталкивалась с такой особенностью учета. Я сутками думала над этой задачей: засыпала и просыпалась с мыслью об этих отчетах. И вот однажды утром я поняла, как можно их реализовать. Проект сдвинулся с мертвой точки. Для меня работа с Центром программ лояльности Сбербанка – это бесценный опыт», – сказала руководитель проекта компании «Первый БИТ» Елена Холявко.

На реализацию всех задач ушло почти 7 месяцев, но на этом сотрудничество не заканчивается. Уже заключен договор дальнейшего сопровождения.

По результатам проекта в центре программ лояльности автоматизирована работа сразу нескольких отделов: бухгалтерия, юридический, операционный, маркетинг, ДИТ, АХО и HR.

«Очень довольна работой программы. Теперь уже не представляю, как можно вести учет без "БИТ.Финанс". Сопровождение – на высшем уровне. Специалисты всегда оперативно отвечают на все вопросы и при необходимости подключаются для устранения ошибок, возникающих в учете», – отметила заместитель главного бухгалтера центра программ лояльности Сбербанка Татьяна Барабанова.