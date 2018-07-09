Объединенный спецдепозитарий перешел на финучет в «Синтегро ОСБУ»

«Синтегро консалтинг» завершила проект по оптимизации финансового учета для «Объединенного специализированного депозитария».

«Объединенный специализированный депозитарий» и «Синтегро консалтинг» в декабре 2017 года заключили контракт на комплексную автоматизацию ведения отчетности по ОСБУ на базе программы интегратора – «Синтегро ОСБУ». Система спроектирована на основе конфигурации «1С:Управление холдингом». Функционал решения был дополнен алгоритмами для отражения хозяйственных операций по ЕПС. Программа регулярно обновляется и включает базу для дальнейшего создания единой информационной среды для холдинговых структур.

Работа в программе дает возможность корректно отражать объекты хозяйственной жизни в учете. Автоматизация блока работы с финансовыми инструментами позволила полностью отказаться от ручных вычислений - повысилась производительность труда, а ошибки в учете полностью исключены.

«В результате проекта мы получили гибкую адаптивную систему для самостоятельного ведения бухгалтерского учета, подготовки и сдачи отчетности в соответствии с ЕПС и требованиями законодательства по ОСБУ, вступившими в силу с 1 января 2017 года», - сказала Виктория Кувшинова, главный бухгалтер ОСД.