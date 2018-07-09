Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о росте онлайн-продаж смартфонов на 44%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги I полугодия в онлайн-продажах смартфонов на рынке и своем интернет-магазине.

За первые шесть месяцев 2018 г. онлайн-продажи смартфонов на российском рынке выросли на 21% в штучном выражении, и на 44% — в денежном. Всего за I полугодие 2018 г. в российских онлайн-каналах было продано свыше 1,6 млн смартфонов на сумму более 30 млрд руб. По итогам первого полугодия 2018 г. отмечается тренд увеличения средней цены на смартфон в интернете: в этом году она составила 19 тыс. руб., в то время как в прошлом году за аналогичный период – 16 тыс. руб. Отметим, что средняя цена смартфона в интернет-каналах по итогам I полугодия 2018 г. оказалась на 30% выше средней цены смартфона в розничных магазинах.

«Средняя цена смартфона в онлайн-каналах выше чем в рознице по нескольким факторам. Покупая онлайн, клиенты четко знают, какую модель они хотят приобрести - и это, как правило, смартфоны популярных брендов с понятным и ожидаемым техническим наполнением, а также дизайном», — отметил директор по электронной коммерции в объединенной компании «Связной | Евросеть» Андрей Полончук.

В топ-5 округов по количеству проданных в интернете смартфонов в I полугодии 2018 г. вошли: Центральный федеральный округ (более 550 тыс смартфонов), Приволжский федеральный округ (более 290 тыс смартфонов), Северо-западный федеральный округ (более 217 тыс смартфонов), Сибирский федеральный округ (более 179 тыс смартфонов) и Южный федеральный округ (более 156 тыс смартфонов).

«По итогам I полугодия 2018 г. интернет-магазин "Связного" показал увеличение ключевых показателей — рост выручки составил 42% в сравнении с I полугодием 2017 г., а рост выручки интернет-магазина "Евросети"достиг 63%. Таких показателей удалось достичь благодаря расширению предложений по возможностям рассрочки и кредитования. Так, теперь клиентам на сайте "Связного" и "Евросети" стала доступна услуга по рассрочке без процентов на срок 10 и 36 месяцев», — отметил директор по электронной коммерции в объединенной компании «Связной | Евросеть» Андрей Полончук.

Доля интернет-направления в товарообороте «Связного» за 6 месяцев 2018 г. достигла 22% (I полугодие прошлого года — 19%), у интернет-магазина «Евросети» этот показатель составил 6% (I полугодие прошлого года — 4%). А конверсия сайта в «Связном» по итогам I полугодия 2018 г. выросла на 7%, в «Евросети» — на 50%. Рост конверсии и доли онлайн-каналов в общей выручке обусловлен расширением ассортимента интернет-магазинов, выгодными маркетинговыми предложениями и возможностью приобретать товары в рассрочку, а также повышением показателя одобрения кредитных заявок. Также был усовершенствован интерфейс интернет-магазина, улучшены логистические процессы компании, которые обеспечили максимальное удобство получения и доступность заказов.

В I полугодии 2018 г. оборот от покупок через электронные каталоги увеличился на 37% и составил 30% от общего оборота онлайн-канала. Объединенная компания «Связной | Евросеть» продолжает увеличение количества торговых точек, где покупатели могут получить заказанный через электронный каталог товар.

Наиболее популярные товары, которые покупали в I полугодии 2018 г. в онлайн-каналах «Связного» — iPhone X и iPhone 7, в интернет-магазине «Евросети» — Samsung Galaxy S9+, iPhone X и iPhone 7.

По итогам ушедшего полугодия покупатели интернет-магазина и электронных каталогов Связного в качестве способа оплаты преимущественно выбирали кредиты и рассрочки — 38% от всех оплаченных покупок пришлось на этот способ платежа. Стоит отметить рост востребованности рассрочек в 3 раза, а кредитов — в 2 раза. Наличными по итогам I полугодия 2018 г. в «Связном» было оплачено 36% заказов, а банковской картой — 21%, с помощью электронных кошельков были оплачены 5% покупок. При этом количество заказов, оплаченных банковской картой увеличилось на 44% по сравнению с I полугодием прошлого года. Это говорит о том, что клиентам все удобнее оплачивать покупки онлайн, а получать, заказав доставку домой или на работу.