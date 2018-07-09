MedVR разработает симуляторы медицинского оборудования в рамках ИТ-кластера фонда «Сколково»

thePsycho, разработчик продуктов в области виртуальной реальности, запустил новое направление MedVR по разработке симуляционного медицинского оборудования. Компания будет развивать продукты в рамках ИТ-кластера фонда «Сколково».

Специалисты компании MedVR разработали прототип хирургического симулятора на основе виртуальной реальности, который помогает смоделировать операционное вмешательство в области лапароскопической хирургии. В основу прототипа легла система VR-трекинга Psycho Tracking, которая с субсантиметровой точностью определяет движения всего тела человека, включая ноги, руки и мелкую моторику пальцев.

Лапароскопический симулятор MedVR Lap Expert 6 уровня реалистичности образовательного процесса — это программно-аппаратный комплекс с встроенными хирургическими инструментами. Обучаемому предлагают надеть очки виртуальной реальности, которые проецируют изображение человеческого тела и органов на экран монитора, при котором курсант попадает в высокореалистичную операционную. Все движения во время операции фиксирует система трекинга, благодаря которой хирург видит не только механику рук, но и получает максимально полную обратную связь при взаимодействии с внутренними органами оперируемого.

Симулятор позволяет повысить навыки и отработать технику проведения лапароскопических операций. Внедрение симуляторов на основе виртуальной реальности MedVR поможет значительно уменьшить накладные расходы на оборудование учебных кабинетов и заменить теряющее актуальность традиционное симуляционное оборудование.

«На всех этапах разработки симулятора участвуют инженеры-разработчики медицинского оборудования, практикующие врачи-хирурги и научно-экспертная группа, — отметил генеральный директор MedVR Евгений Костюшов. — Получение статуса резидента "Сколково" позволит нам получить дополнительную экспертную оценку и ускорить вывод симуляционных комплексов MedVR на российский и мировой рынки».

«MedVR — первый проект, использующий VR-технологии в медицине, получивший статус резидента "Сколково", — сказал руководитель направления "iot, Электроника, Digital Health" ИТ-кластера фонда "Сколково" Сергей Воинов. — Я считаю, что данная тема достаточно новая как для российского, так и для мирового рынка, и имеет огромный потенциал. Уверен, что в ближайшие пару лет мы увидим большой интерес со стороны рынка и инвесторов к теме VR в медицине. Если посмотреть на шаг вперед, то многие телемедицинские сервисы смогут перенести общение с пациентом в виртуальную реальность, появится новый уровень визуализации данных при проведении операций, реабилитация пациентов после инсульта при помощи VR-технологий и т.д. Но технологии обучения, над которыми работает MedVR – это уже завтрашний день цифровой медицины. И чтобы он наступил как можно быстрее, команда фонда "Сколково" с радостью поддержит проект».

В качестве резидента «Сколково» MedVR планирует разработку 15 различных симуляторов для всех областей симуляционной медицины. Направление MedVR приступило к работе над симуляторами MedVR LAP (5 уровень реалистичности), MedVR Lap Expert (6 уровень), MedVR CRM 7 Expert (7 уровень). Последний предназначен для отработки психо- и сенсомоторики, технических и нетехнических навыков, а также для обучения работе в команде и управлению ресурсами команды (Crew Resource Management).

Благодаря системе трекинга в симуляционной операции смогут принять участие сразу три курсанта в роли анестезиолога, хирурга или его ассистента. Для каждого участника будут доступны индивидуальные модули в соответствии с их задачами. В симуляцию также можно включить таких виртуальных персонажей, как медицинская сестра и пациент. Весь модельный ряд MedVR LAP будет оборудован системой обратной тактильной связи.

В рамках проекта MedVR также разрабатывается комплекс «Первая помощь в VR», который моделирует чрезвычайные ситуации.