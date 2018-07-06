Vist Robotics завершила первый этап роботизации погрузчика БелАЗ 78250

Vist Robotics завершила первый этап работ по проекту роботизированного карьерного погрузчика на базе БелАЗ -78250. Погрузчик получил функцию автономного движения, а также дистанционного управления для выполнения погрузочных работ. Эта машина вместе с автономным большегрузным карьерным самосвалом БелАЗ - 7513R составляет полноценный погрузочно-доставочный комплекс, который может управляться одним человеком дистанционно. Этот комплекс будет продемонстрирован на праздновании юбилея завода БелАЗ в сентябре 2018 г.

В дальнейшем планируется максимально автоматизировать и погрузочные работы. Погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определять порядок действий, соотносить свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся фактически к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит обойтись одним оператором на 3-5 роботизированных погрузчиков.

Роботизированный карьерный погрузчик является важным элементом концепции «Интеллектуальный карьер» – технология безлюдной добычи твердых полезных ископаемых. Соглашение о первом промышленном внедрении технологии «Интеллектуальный карьер» планируется подписать на проходящей с 9 по 12 июля 2018г . промышленной выставке «Иннопром».