«Платформа ОФД» обновила сервис по работе с отчетами ОФД

«Платформа ОФД» к периоду сдачи полугодовой бухгалтерской и налоговой отчетности усовершенствовала сервис по выгрузке фискальных данных.

Благодаря расширенному функционалу в личном кабинете клиента, в разделе «Чеки», можно оперативно получить популярные виды отчетов и выписок, с разными параметрами визуализации: по торговым точкам, кассам, периодам, форматам скачивания файлов.

Обновленный сервис позволяет предпринимателям, бухгалтерам и руководителям компаний видеть информацию о состоянии контрольно-кассовой техники, о работе кассовых смен, о движении денежных средств, выручке. В отчетах отражается, за какой период времени был получен наибольший доход, на какие временные промежутки пришлись основные возвраты по товарам.

Для удобства работы с Z-отчетами, есть возможность систематизации или заказа детальной выписки. Отчеты можно выгрузить в файлы excel, csv и отправить по электронной почте, чтобы далее использовать для сверки с ФНС и работы бухгалтерии.

«В магазине приложений «Платформа ОФД» уже реализованы инструменты для сверки и интеграции данных ОФД с информацией в системе 1С. В свою очередь, модернизация системы по работе с отчетами в личном кабинете – подтверждает наш вектор на развитие удобного функционала для финансовых специалистов и руководителей. Такие сервисы особенно актуальны в период сдачи официальной отчетности о работе компаний», - отметил Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».