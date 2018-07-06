«БАРС Груп» разработала решение для обеспечения безопасности «БАРС. Образование»
«БАРС Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации», разработала модуль «Открытый контур», обеспечивающий возможность работы пользователей систем, созданных на базе «БАРС. Образование» в открытом и защищенном контурах информационной безопасности.
При входе в систему для каждого пользователя будет определяться контур информационной безопасности, в зависимости от которого ему будет предоставляться полный или ограниченный доступ к функциональности системы.
В закрытом контуре при работе в защищенной сети предоставляется полная функциональность системы, где может осуществляться работа с персональными данными.
Открытый контур подразумевает частичное ограничение доступа, а именно отсутствие работы с персональными данными. Это обеспечивается применением разработанных алгоритмов деперсонализации, которые соответствуют требованиям ФСТЭК и исключают возможность передачи персональных данных в открытый контур. Вместо источника данных используются специальные представления в уже деперсонализированном виде. В личном кабинете учащегося и родителя не будут отображаться: наименование учебного заведения, фотографии, адреса электронной почты и номера телефонов, дата рождения, фамилия и отчество учащегося.
Таким образом, модуль позволяет обеспечить защиту персональных данных в системах без специальных требований к организации рабочих мест пользователей открытого контура.
Решения «БАРС. Образование» предназначены для повышения контроля качества образовательного процесса и обеспечения его открытости для граждан. На его базе созданы автоматизированные информационные системы в 25 регионах Российской Федерации.