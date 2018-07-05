«Яндекс» обновил систему работы с отзывами. Теперь все, кто оставляет отзывы на сервисах компании, будут получать за это баллы.

Отзывы пользователей — экспертов «Яндекса» — дополнят поисковые ответы, а на основе их оценок будут формироваться рейтинги игр и организаций.

Рейтинг найденной организации или игры отображается прямо в результатах поиска. Можно также перейти к отзывам, чтобы понять, подходит ли, например, заведение для делового обеда или игра для шестилетнего ребёнка. Рейтинг организаций обновился: теперь он рассчитывается по пятибалльной шкале. Система учитывает, насколько хорошо автор отзыва разбирается в той или иной области и велика ли вероятность, что он действительно был в заведении.

Рейтинг организаций сейчас доступен в мобильном и десктопном поиске «Яндекса», а рейтинг игр — пока только в мобильном. Кроме того, в мобильном поиске появились отзывы на фильмы.

Все отзывы и оценки, которые пользователь оставил на сервисах «Яндекса», отображаются в его аккаунте. Там же можно добавлять новые отзывы и редактировать старые. За отзывы и оценки начисляются баллы и присваиваются «профессии»: знаток города, геймер или киноман. Автор отзывов видит свои достижения и вклад в общее дело, а аудитория «Яндекса» — о чём часто пишет этот человек.

Рейтинг и отзывы играют важную роль при выборе товара или услуги. Поэтому некоторые организации пытаются продвигать свои продукты, размещая фейковые отзывы и накручивая рейтинги. Чтобы защитить от этого пользователей, «Яндекс» проверяет все отзывы на достоверность. При этом учитывается множество факторов, от языка и стиля до местонахождения автора отзыва.

Время от времени «Яндекс» присылает пользователям пуш-уведомления с предложением поделиться впечатлениями. Например, такое сообщение можно получить, побывав в каком-нибудь ресторане. Данные о том, где находился человек, «Яндексу» передают мобильные приложения с включённой геолокацией. Если пользователь не хочет получать уведомления, он может их отключить.