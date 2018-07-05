Panasonic возглавила рейтинг NPS в категории производителей защищенных мобильных решений

Panasonic возглавила глобальный рейтинг NPS (Net Promoter Score) международной исследовательской компании VDC Research в категории производителей защищенных мобильных решений. Японский вендор был признан самым надежным поставщиком защищенных ноутбуков и планшетов для бизнеса в Европе и США.

Общемировое исследование VDC Research охватило более 600 покупателей защищенных мобильных устройств. Для оценки их удовлетворенности и лояльности к поставщикам оборудования использовался показатель Net Promoter Score (NPS), основанный на широком перечне параметров.

В результате компания Panasonic получила наивысшие баллы по таким характеристикам, как понимание потребностей бизнеса клиентов, производительность оборудования, техническая поддержка и др. По критерию «рекомендации», оценивающему вероятность того, что покупатель порекомендует компанию и продукт другим клиентам, Panasonic опередил ближайшего конкурента на целых шесть пунктов.

В отношении общей удовлетворенности рабочими характеристиками оборудования Panasonic также возглавил рейтинговую таблицу, получив 49 пунктов из возможных 60. Здесь при подсчете учитывалось мнение покупателей о качестве изображения на экране ПК и планшетов при дневном свете, сроке службы аккумуляторов, ударопрочности, виброустойчивости и влагостойкости.

Кроме того, VDC Research отметила в исследовании, что компания превосходит конкурентов по уровню и качеству обслуживания клиентов.

«Технологии Panasonic используются во множестве важных бизнес-процессов, – отметил Дэвид Кребс, исполнительный̆ вице-президент по мобильным технологиям и сетевым устройствам компании VDC Research. – Главное, что отличает Panasonic от других производителей защищенных устройств – это понимание потребностей клиентов, постпродажное обслуживание, а также кастомизация и настройка оборудования после внедрения».

«Выбор правильного поставщика защищенных мобильных решений – критически важное решение для любого бизнеса, – сказал Ян Кемпфер, директор по маркетингу Panasonic Computer Product Solutions. – Необходимо оказывать полную поддержку заказчика на каждом этапе жизненного цикла продуктов - от оценки потребностей персонала и выбора лучшего решения для бизнес-задач до внедрения, обслуживания и техподдержки. Panasonic может предложить такой уровень поддержки всем своим клиентам, и я рад, что это доказано результатами независимых исследований».