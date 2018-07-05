МГТС представила новые мобильные пакетные тарифы для семей

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о том, что первой на рынке представила специальные семейные предложения без ежемесячной абонентской платы за дополнительно подключенных пользователей мобильной связи.

В рамках семейных пакетов к основному контракту можно подключать любое количество SIM-карт, что позволяет экономить до 40 процентов расходов на услуги связи. Теперь московская семья из трех человек потратит на мобильную связь и домашний интернет менее одной тысячи рублей в месяц.

Предложение рассчитано на семьи с активными интернет-пользователями. Абоненты могут выбирать наиболее подходящие им пакеты с тремя и более SIM-картами в зависимости от состава семьи. Пакеты различаются по объему мобильного трафика, скорости домашнего интернета и по наличию цифрового ТВ в качестве дополнительной опции. Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты.

Список основных особенностей предложения подразумевает отсутствие ежемесячной абонентской платы за каждую дополнительно подключенную SIM-карту. Клиент платит только за услуги мобильной связи, которую МГТС оказывает по модели виртуального оператора на сети МТС; большой объем включенного мобильного трафика, которого хватит самым интернет-активным семьям. Для трех SIM-карт предлагается два пакета на выбор: 12 Гб мобильного интернета, 1350 минут голосовой связи и 1350 SMS или 30 Гб, 1500 минут и 1500 SMS. За первый пакет московская семья заплатит менее тысячи рублей.

При подключении свыше трех мобильных номеров, каждый дополнительный абонент получает объем мобильного трафика, соответствующего параметрам тарифов Smart mini (2 Гб, 350 минут, 350 SMS) или Smart NonStop (20 Гб, 500 минут, 500 SMS). Высокоскоростной домашний интернет от 100 до 500 Мбит/с, который можно бесплатно раздавать по Wi-Fi на неограниченное количество устройств в одной квартире.

Единый контракт в рамках пакетного предложения, благодаря которому можно экономить на услугах связи до 40 процентов.

«Сегодня московские интернет-пользователи отдают предпочтение «тяжелому» контенту – стриминговым сервисам, онлайн-играм и видео высокого разрешения. Проанализировав рост трафика в наших сетях и плотность потребления интернета, мы разработали комплексное предложение, которое позволяет всем членам семьи максимально свободно пользоваться интернетом для решения многочисленных задач вне зависимости от того, где они находятся, и при этом существенно сократить расходы на связь», — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС.

Узнать подробнее о семейном предложении можно здесь.