Mail.Ru Group предложила бесплатное образование для выпускника с 400 балами на ЕГЭ

Mail.Ru Group предложили Руслану Салимгарееву – школьнику, который набрал 400 балов на ЕГЭ, участие в образовательной программе «Техносфера» на базе МГУ.

«Мы со стороны Mail.Ru Group предложили Руслану прокачать дополнительные навыки в сфере IT. И готовы без экзаменов принять его на нашу образовательную программу «Техносфера», которая функционирует на базе МГУ. Обычно мы берем студентов начиная со 2 курса, и все поступающие на программу проходят строгий отбор. Но Руслана мы будем рады принять на любой наш курс на выбор, в том числе на двухгодичную программу», - отметил директор по взаимодействию с ВУЗами Mail.Ru Group Сергей Марданов.

«Мы связались с выпускником. Будем рады, если Руслан захочет поступить не только в МГУ, но и в «Техносферу», – сказал Сергей Марданов.

Также Руслан сможет бесплатно получить любую из доступных IT профессий на GeekBrains – портале Mail.Ru Group по онлайн-обучению digital-навыкам.