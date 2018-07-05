Avaya получила награду за высокий уровень поддержки клиентов

Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, была объявлена в числе победителей премии NorthFace Scoreboard (NFSB) за 2017 г., присуждаемой компаниям, которые достигли выдающихся успехов в клиентском обслуживании в текущем году, по отзывам своих клиентов. Оценку достижений осуществляет исследовательская организация Customer Relationship Management Institute (CRMI). Компания Avaya получила премию NFSB уже в пятый раз.

«Являясь глобальным поставщиком технологий для организации высококлассных систем обслуживания клиентов, Avaya задает планку того, как следует оптимизировать опыт взаимодействия с клиентами, – сказал Эд Налбандян, президент Avaya Services. – Наше сервисное подразделение проводит регулярный мониторинг процессов взаимодействия с клиентами, обращая особое внимание на правильное сочетание технологий и человеческих ресурсов, гарантируя оптимальное качество поддержки, как с участием специалистов, так и в автоматическом режиме. Присуждение нам премии NFSB в пятый раз подчеркивает, насколько важными для нас являются лояльность и удовлетворенность наших клиентов».

Методология CRMI предусматривает оценку удовлетворенности клиентов по пятибалльной шкале (или аналогичной рейтинговой схеме) по таким направлениям как: техническая поддержка, служба эксплуатации, служба поддержки клиентов, персональный менеджмент, профессиональные услуги. Avaya была признана победителем на основе опроса ее клиентов (CSAT), оценивших компанию на уровне 4.0 баллов и более, из 5.0 возможных (или по аналогичной рейтинговой схеме).

Согласно результатам исследований Forrester Research, для того, чтобы заслужить лояльность своих клиентов компании должны активно искать новые пути соответствия их ожиданиям. Служба поддержки клиентов – это краеугольный камень стратегии поведения компаний. Качественный сервис приносит ощутимые и просчитываемые выгоды. Компании, обеспечивающие лучший опыт взаимодействия с клиентами, удерживают больше своих существующих клиентов, совершающих больше дополнительных покупок, а также привлекают больше новых клиентов за счет позитивных отзывов.