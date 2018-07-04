«Талмер» завершил внедрение решения по агрегации трафика на сети «Мегафона»

«Талмер», российский интегратор и поставщик ИТ-решений, объявил о завершении проекта внедрения комплексного решения для обработки трафика на сети «Мегафона» на базе аппаратно-программного комплекса TAP Aggregation Arista Networks, производителя сетевого оборудования для центров обработки данных. Проект реализован в четырех макрорегиональных филиалах оператора связи: Поволжском, Столичном, Центральном и Кавказском.

Предпосылкой к реализации проекта стал план по модернизации ядра сети компании «Мегафон». Ключевой целью проекта была унификация оборудования и алгоритмов обработки трафика.

Специалистам «Талмер» была поставлена задача реализации решения максимально отвечающее широкому набору технических требований по производительности, масштабируемости, гибкости выбора интерфейсов и неограниченному количеству правил агрегации трафика. В процессе выбора подходящего решения было проанализировано множество аппаратно-программных комплексов. В результате выбор был сделан в пользу – TAP Aggregation от вендора Arista Networks.

Масштабируемое решение TAP Aggregation на базе коммутатора Arista 7280CR-48 интегрируется в разрез подсистемы пакетной транспортной сети и ядра магистральной сети макрорегиона. Оборудование позволяет отбирать трафик, производить многоуровневую и сложную агрегацию, анализировать и осуществлять транспортировку сетевого трафика к источникам во всех макрорегиональных филиалах.

Реализованное решение имеет ряд преимуществ: гибкий выбор интерфейсов 10G/25G/40G/100G, на каждый порт можно задать не менее 40 критериев по отбору трафика, отсутствие зависимости производительности устройства от количества правил агрегации, число сессий зеркалирования не меньше, чем число обрабатываемых источников, прием зеркалированного трафика с сетевых коммутаторов не менее 400Гб/с. Также TAP Aggregation позволяет иметь централизованное представление о состоянии сети как в режиме реального времени, так и осуществлять выгрузку за прошлые периоды с помощью системы оркестровки. Внедренное решение не создает дополнительную нагрузку на сетевое оборудование ввиду отсутствия необходимости обработки дублированных данных.

«Мы понимаем важность внедрения современных технических средств на сетях передачи данных и уделяем много внимания вопросу технологического оснащения нашей сети. Специалисты "Талмер" предложили решение для многофункциональной агрегации трафика. В наших ближайших планах – масштабирование апробированной технологии на филиалы в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном регионах», – сказал Вадим Купцов, директор по безопасности и обеспечению защиты региональных активов компании «Мегафон».

«Мы рады, что технические компоненты от компании Arista Networks позволяют "Талмер" реализовывать стратегические проекты на сети "Мегафон". Компания "Мегафон" – ведущий оператор связи в России, предоставляющий услуги более чем 77 млн абонентов и разрабатывающий решения в соответствии с современными требованиями рынка. Благодаря сочетанию технологий компании Arista Networks и квалификации специалистов "Талмер" компания "Мегафон" получила многофункциональное решение для удобной агрегации трафика у себя на сети», – отметил Гюнтер Бранд (Guenther Brand), вице-президент по продажам в странах Европы Arista Networks.