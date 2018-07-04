R-Style Softlab выпустила решение для работы с биометрическими данными

R-Style Softlab объявила о выпуске нового продукта, предназначенного для работы банка с биометрическими данными клиентов. Модуль «RS-Connect. АРМ оператора ЦО» (автоматизированное рабочее место оператора центра обслуживания), обеспечивающий снятие, проверку и передачу биометрических данных граждан, пополнил состав линейки продуктов для организации взаимодействия кредитных учреждений с государственными информационными системами.

С 1 июля 2018 года — даты вступления в силу Федерального закона 482-ФЗ от 31.12.2017 — банк обязан после проведения идентификации клиента — физического лица при личном его присутствии и с его согласия размещать или обновлять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения, необходимые для регистрации в ней клиента, а также осуществлять сбор, обработку биометрических персональных данных, их проверку и передачу в Единую биометрическую систему (ЕБС). Данная обязанность касается всех банков — участников Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Таким образом, чтобы в полной мере удовлетворить требованиям регулятора, кредитному учреждению для работы с биометрическими данными клиента помимо модуля «RS-Connect. АРМ оператора ЦО» понадобятся также модули «RS-Connect. Обмен с ЕСИА» — для работы с учетной записью клиента в ЕСИА и «RS-Connect. Обмен с ЕБС» — для передачи в ЕБС биометрических данных.

«Федеральный закон 482-ФЗ, согласно которому банки обязаны взаимодействовать с ЕСИА и ЕБС для передачи биометрических данных клиента, коснется всех кредитных учреждений, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — Несмотря на то, что это абсолютно новая и неизведанная пока тема для банковского сектора, наша компания подготовила готовое комплексное решение, которое позволит в минимальные сроки соблюсти требования законодательства, обеспечив выполнение всех необходимых действий — регистрации/подтверждения учётной записи в ЕСИА, снятия и проверки качества биометрических данных, отправки их в ЕСБ. Все это позволит банкам не только следовать букве закона, но откроет новые просторы по удаленной идентификации».