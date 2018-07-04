Назначен новый глава SAP в Центральной и Восточной Европе

Хартмут Томсен занял пост Президента SAP в Центральной и Восточной Европе. Он будет отвечать за развитие и операционную деятельность компании в регионе, с прямым подчинением Адэйр Фокс-Мартин, члену исполнительного совета SAP SE.

Штефан Хохбауэр, ранее занимавший эту должность, станет главой направления Digital Core и глобального подразделения по работе с клиентами, с прямым подчинением Дженнифер Морган, члену исполнительного совета SAP SE. В зону ответственности Штефана Хохбауэра войдут активности по выводу на рынок продуктов портфолио SAP, в том числе флагманского ERP-решения - SAP S/4HANA Cloud.

Хартмут Томсен присоединился к команде SAP в 2011 г., он отвечал за все продажи в регионе MEE, включая подразделения рынка Германии, Швейцарии, Центральной и Восточной Европы (в том числе и Австрию) и СНГ.

В течение 4 лет с 2012 года по 2014 год был управляющим директором SAP Germany, в последнее время занимал пост главного операционного директора в регионе MEE и возглавлял облачное подразделение компании.

Адэйр Фокс-Мартин, член исполнительного совета SAP SE, сказала: «Я бы хотела поблагодарить Штефана Хохбауэра за те впечатляющие результаты работы, которые были достигнуты в рамках региона с достаточно неоднородными условиями. Я уверена, что его экспертиза и опыт общения с клиентами помогут в развитии бизнеса направления Digital Core. Назначение Хартмута Томсена обеспечит преемственность руководства в рамках региона MEE, за 8 лет работы в SAP он выстроил эффективные и доверительные отношения с клиентами и сотрудниками».