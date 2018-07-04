МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные инвестиционные продукты

МТС и УК «Система Капитал» объявили о запуске для широкого круга розничных инвесторов доступных инвестиционных продуктов под брендом «МТС Инвестиции»: рублевых и валютных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), содержащих в своих портфелях акции и облигации российских и иностранных компаний.

В сентябре 2017 года МТС приобрела 30% в уставном капитале УК «Система Капитал», получив права блокирующего участника. Участие МТС в капитале управляющей компании направлено на дальнейшую диверсификацию финансовых услуг МТС, в том числе за счет привлечения активов широкого круга клиентов для инвестиций на фондовых и долговых рынках, прежде всего через дистанционные онлайн-сервисы.

Первым ключевым совместным проектом компаний стала линейка продуктов «МТС Инвестиции», масимально ориентированных на розничных инвесторов, которым предложены четыре онлайн-фонда с возможностью выбора базовой валюты и получения рублевой или долларовой доходности.

«Мобильный. Облигации» – рублевый ПИФ, содержащий в портфеле облигации крупнейших российских компаний. «Мобильный. Облигации. Валютный» – валютный ПИФ, содержащий в портфеле еврооблигации крупнейших российских компаний, номинированные в долларах США. «Мобильный. Акции» – рублевый ПИФ, содержащий в портфеле акции российских компаний. «Мобильный. Акции. Валютный» – валютный ПИФ, содержащий в портфеле акции иностранных компаний, номинированные в долларах США.

Эти четыре хорошо диверсифицированных ПИФа позволяют свободно пополнять и снимать средства без комиссий. Минимальная сумма инвестиций в ПИФы начинается от 100 рублей, ежегодная комиссия УК за управление облигационными ПИФами составляет 0,75% годовых, ПИФами с инвестированием в акции - 1,25% от суммы чистых активов фонда, что является одним из самых минимальных показателей на рынке . Доходность за 2017 год ПИФа «Мобильный. Облигации» составила 15.1%, ПИФа «Мобильный. Облигации. Валютный» - 5,8%, ПИФа «Мобильный. Акции» - 4,2% годовых .

«Теперь инвестировать становится проще. В дополнение к платежным и банковским сервисам МТС, востребованным миллионами пользователей с мобильных устройств и в розничных салонах, мы запускаем доступные инвестиционные продукты. Партнерство с УК «Система Капитал» позволило МТС стать первым российским оператором связи, предлагающим ПИФы с минимальным порогом для инвестиций и возможностью удаленного приобретения, - отметил вице-президент МТС по финансовым технологиям Максим Янпольский. – Таким образом, с появлением ПИФов «МТС Инвестиции» мы продолжаем реализацию стратегии, направленной на диверсификацию линейки финансовых продуктов, упрощение доступа к ним, а также повышение качества обслуживания клиентов»

«На сегодня в России насчитывается всего лишь около 700 тысяч инвесторов , что составляет менее 1% от экономически активного населения. На фоне продолжающегося снижения ставок по банковским вкладам повышение интереса к инвестиционным продуктам неизбежно, поэтому у управляющих компаний есть хорошая возможность создать массовую культуру сбережения, в основе которой будут понятные, прозрачные и доступные продукты, - отметил генеральный директор УК «Система Капитал» Игорь Бусаров. - Мы рассчитываем, что синергия с МТС позволит нам быстро развить розничное направление, в том числе за счет предложения продуктовой линейки клиентам компании МТС. Нарастив долю розничных инвесторов в своем портфеле до 30%, мы планируем занять существенную долю на рынке коллективных инвестиций в массовом сегменте»

Инвестиционные продукты под брендом «МТС Инвестиции» доступны в режиме онлайн на сайте проекта www.mts.investments или управляющей компании https://sistema-capital.com/, а с третьего квартала 2018 года - через одноименное мобильное приложение с функционалом покупки, обмена и погашения паев.