ГУП «Московский Метрополитен» и «Микрон» создали совместное предприятие на базе «Микрон Секьюрити Принтинг» - центра компетенций по транспортным проектам ГК Микрон. Соответствующий договор был подписан в мае 2018 года после одобрения корпоративными органами сторон и согласования сделки Федеральной Антимонопольной Службы.

«Стратегический альянс лидеров пассажирского транспорта и микроэлектроники РФ создает сильного игрока с компетенциями на стыке ключевых для цифровой экономики отраслей. Наша задача – современные практичные решения для контроля пассажиропотока, оптимизации операционных процессов, обеспечения безопасности, на базе ID-технологий и интернета вещей. По мере реализации все они могут успешно работать как в России, так и в других регионах, и у нас уже есть предварительные договоренности в том числе с зарубежными партнерами», - сказала генеральный директор «Микрон» Гульнара Хасьянова.

В рамках сделки ГУП «Московский Метрополитен» приобретает у Микрона 50% доли «МСП» стоимостью 35.4 млн. рублей. Для осуществления совместной деятельности «Микрон» осуществил вклад технологического оборудования стоимостью 70 млн. рублей. Соглашение о намерениях по осуществлению совместной деятельности и созданию совместного предприятия между «Микрон» и ГУП «Московский метрополитен» было подписано в декабре 2016 года. Соглашение направлено в том числе на расширение функционала транспортных карт на базе отечественных разработок с целью импортозамещения в сфере развития инфраструктуры умного города.