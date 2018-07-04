ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018

ИКТ-инфраструктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в Госкорпорацию Ростех) для оргкомитета Чемпионата и журналистов стабильно отработала на матчах группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, прошедших с 14 по 28 июня 2018 года.

Суммарный объем данных, переданных в сетях фиксированной и мобильной связи, превысил 175 ТБ. Абоненты совершили более 2 млн вызовов или около 45 тыс. вызовов в среднем на матч. По сетям мобильной связи было передано около 3,5 млн минут (более 6,5 лет) голосового трафика.

В рамках оказания услуг организаторам чемпионата, представителям FIFA, АНО «Россия-2018» и СМИ на матчах группового этапа НЦИ запустил более 40 сервисов и создал телекоммуникационную инфраструктуру, способную поддерживать в том числе телевизионные трансляции в формате Ultra HD. Помимо фиксированной, мобильной связи и цифровой радиосвязи формата TETRA, НЦИ обеспечил предоставление доступа к интернету и ISDN, а также бесперебойного электропитания для нужд организаторов.

«Развернутая Госкорпорацией спортивная инфраструктура отработала без сбоев, позволив передать рекордные объемы данных. Для этого пришлось провести огромную работу: на 230 объектах в 30 городах, расположенных в 17 регионах России, пропускная способность оптической сети на каждый город выросла в 3 раза - с 80 до 240 Гбит/с, было установлено 13 земных станций спутниковой связи, на стадионах развернуты сети кабельного телевидения для 5 тыс. телевизионных панелей, организована система удаленного синхронного перевода на 8 иностранных языках. Результаты этого проекта имеют большое значение для жизни целого ряда городов, их жителей, страны в целом и будут использоваться после Чемпионата многие годы», - отметил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Суммарный объем данных, переданных с 14 по 28 июня в сетях фиксированной и мобильной связи на матчах группового этапа ЧМ 2018, составил 175 тыс. ГБ. Почти 92 тыс. из них пришлось на мобильную связь. Абоненты совершили более 2 млн. вызовов, а общая продолжительность переданного голосового трафика по сетям мобильной связи составила 3,5 млн минут. 650 тыс. вызовов пришлось на радиосвязь TETRA.

Общее количество часов просмотра сетей кабельного телевидения, созданных НЦИ на каждом стадионе, превысило 250 тыс. часов. Также силами НЦИ было обеспечено проведение 194 брифингов, предматчевых и постматчевых пресс-конференций с переводом в среднем на 4 языка. Количество минут международного вещательного трафика составило примерно 200 тыс.: в среднем 4 тыс. на один матч.

«Во время группового этапа Чемпионата мира были задействованы все города и стадионы, принимающие матчи на территории России. За 15 дней состоялось 48 матчей по всей территории России. Инфраструктура, созданная Ростехом силами НЦИ, выдержала значительные нагрузки. Для сравнения, суммарный объем данных, переданных по сетям стадионов за все время проведения в 2017 году Кубка Конфедераций, немногим превысил 57 терабайт» - сказал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.