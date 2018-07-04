Банк «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников

«Ренессанс кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета RenNews и портала обучения и развития RenPro. Теперь пользоваться их сервисами можно со смартфона, пройдя простую процедуру аутентификации.

Мобильные версии обеспечивают доступ ко всем функциям корпоративных порталов. Где бы ни находился сотрудник, при наличии интернета он всегда сможет: посмотреть контакты коллег, уточнить график отпусков, ознакомиться с новостями, отправить открытку имениннику, а также пройти интересующий дистанционный курс или оценочное мероприятие и подать заявку на участие в учебной программе.

«Наш банк имеет широкую географию – мы представлены более чем в 60 регионах страны, а численность сотрудников превышает 6 тыс. Внутренние порталы являются для нас важным инструментом развития корпоративной культуры. С их помощью мы создаем единое информационное пространство, поддерживаем коммуникации между сотрудниками разных подразделений, проводим обучающие и развлекательные мероприятия. Это дает возможность сохранять вовлеченность персонала на стабильно высоком уровне: согласно результатам общебанковского опроса мнения сотрудников, уровень вовлеченности по итогам 2017 г. составил 80%, – сказала Елена Логинова, старший вице-президент, директор департамента по работе с персоналом "Ренессанс кредит". – Мобильные версии делают наши внутренние ресурсы еще более удобными. Мы очень надеемся, что сотрудники будут чаще пользоваться разнообразными функциями корпоративных сайтов как в офисе, так и за его пределами. Уже сейчас мы видим, что, например, число заходов в интранет увеличилось на 40% после запуска мобильной версии».

В начале 2018 г. «Ренессанс кредит» обновил интерфейсы двух внутренних порталов. Был полностью изменен дизайн: основным цветом стал черный, что является отражением текущих трендов в дизайне корпоративных сайтов. На портале обучения и развития RenPro были также проведены работы по обновлению структуры всего сайта. Что касается RenNews, то была осуществлена техническая миграция портала на новую версию программной платформы – SharePoint 2013. В качестве исполнителя проекта была приглашена компания TOPS Consulting, входящая в «Консист бизнес групп» и имеющая многолетний опыт создания и внедрения портальных решений на базе Microsoft.