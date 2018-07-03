Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса

Xerox запустил монохромные МФУ начального уровня формата A3: Xerox B1022 и Xerox B1025. Новинки предназначены в первую очередь для компаний сегмента СМБ и малых рабочих групп.

Xerox B1022 и Xerox B1025 призваны удовлетворить спрос небольших рабочих групп на экономичные и производительные МФУ A3 формата. Устройства подойдут для офисов с ограниченным пространством и, благодаря компактным размерам и скромному весу, могут быть установлены даже на столе. В линейке Xerox новые модели пришли на смену монохромным МФУ Xerox WorkCentre 5021/5022/5024.

Помимо кнопочного управления, Xerox B1025 обладает сенсорным экраном диагональю 4,3 дюйма, обеспечивая простое интуитивно понятное управление всеми функциями. Скорость печати Xerox B1025 — 25 страниц в минуту, у Xerox B1022 — 22 страницы в минуту.

Устройства быстро обрабатывают объёмные документы благодаря мощному процессору с тактовой частотой 1 ГГц у Xerox B1025 и 600 МГц у Xerox B1022 и объёму памяти 1,5 Гб и 256 Мб соответственно.

Xerox B1025 поставляется в двух комплектациях: с автоподатчиком и без него, а в Xerox В1022 автоподатчик может быть установлен опционально. Для Xerox B1025 опционально доступен аналоговый факс.

Отвечая требованиям цифровой трансформации, новинки поддерживают сетевое сканирование, могут отправлять оцифрованные документы по электронной почте и печатать напрямую из облачного хранилища. Кроме того, они способны печатать со смартфонов и планшетов на базе плагина Xerox Print Service для Android, технологий Apple AirPrint и сервиса Mopria.

Наряду со стандартным интерфейсом Ethernet на новые МФУ можно установить опционально доступный модуль Wi-Fi, который добавляет поддержку беспроводной связи. Xerox B1022 и Xerox B1025 также позволяют печатать документы с носителей, подключённых к фронтальному USB-порту, и сохранять на них результаты сканирования.

Хотя МФУ Xerox B1022 и Xerox B1025 относятся к начальному сегменту, они позволяют печатать и сканировать достаточно большие объёмы документов. Максимальная нагрузка устройств составляет 50 000 страниц в месяц. При этом тонер-картридж и барабан высокой ёмкости не требуют частой замены, а максимальный объём лотков подачи на 600 листов позволяет реже загружать бумагу. В условиях интенсивного документооборота важную роль также играют функция автоматической двухсторонней печати, помогающая сократить издержки, и автоподатчик на 100 оригиналов, который упрощает оцифровку.

«МФУ Xerox B1022 и Xerox B1025 могут стать оптимальными решениями формата A3 как для компаний СМБ и офисов с небольшими помещениями, так и для крупных организаций, нацеленных на экономию, — сказал Роман Усков, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Россия. — Несмотря на компактные габариты, эти полнофункциональные базовые модели оснащены новейшими решениями и могут справиться с самым широким кругом офисных задач».