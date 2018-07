Veeam укрепляет партнерство с HPE

Veeam Software объявила о том, что компания признана партнером года Hewlett-Packard Enterprise (HPE) в номинации «Momentum Technology Partner of the Year 2018 — Data and Analytics Solutions Award» за активный рост и лидерство в сфере решений для обеспечения высокой доступности систем хранения и защиты данных.

Награда является признанием важной роли, которую Veeam играет в партнерской экосистеме HPE. Объявление Veeam партнером года, также повлияло на то, что HPE приняла решение интегрировать в свою глобальную систему поставок решения Veeam для обеспечения сверхвысокой доступности данных — Hyper-Availability. Анонс интеграции произошел 2 июля.

«Эта награда стала признанием успеха Veeam, — сказал Питер Маккей, соуправляющий директор и президент Veeam. — Мы можем отметить трехзначный рост выручки по сравнению с прошлым годом в рамках нашей партнерской программы, и надеемся, что эти показатели станут еще выше как результат включения наших решений в новые партнерские программы крупнейших мировых компаний, таких как HPE. Потенциал роста, заключенный в нашем партнерстве с HPE, а также увеличение Veeam своей доли на рынке, в частности, в корпоративном сегменте – все это еще раз подчеркивает ту ценность для бизнеса, которую заказчики получают от совместного использования ведущих технологий для гибридных ИТ-инфраструктур».

«HPE признает плодотворную работу и лидерство Veeam в области защиты данных и их систем хранения, а также долгосрочное участие в программе HPE Partner Ready, — сказал Милан Шетти, генеральный директор HPE по системам хранения и большим данным. — Вместе мы работаем над созданием лучших ИТ-решений для крупных компаний и добиваемся совместного роста и успеха».

Награда, полученная в рамках партнерского саммита HPE Global Partner Summit в Лас-Вегасе, стала одним из этапов расширения и укрепления сотрудничества Veeam и HPE. Чтобы по-прежнему превосходить ожидания заказчиков, относительно получаемых преимуществ, в партнерство были введены несколько важных обновлений:

Решения Veeam для обеспечения сверхвысокой доступности данных будут интегрированы в глобальную систему поставок HPE, что позволит заказчикам приобретать решения Veeam у представителей HPE по всему миру. Заказчикам, использующим совместные решения, будет проще купить их у одного проверенного партнера, а партнеры компании получат выгоду от продаж решений Veeam через экосистему HPE.

«Всего за 18 месяцев было закрыто более 1 800 сделок по продаже совместных решений Veeam и HPE, — сказал Кэри Стэнтон, вице-президент Veeam по глобальным альянсам. — Это результат плотного сотрудничества, которое позволяет заказчикам приобретать совместные решения Veeam и HPE для обеспечения сверхвысокой доступности данных напрямую у компании HPE и ее партнеров. Сегодня крупным корпоративным заказчикам требуется сверхвысокая доступность данных, и наше партнерство делает покупку и внедрение совместных решений простым как никогда, позволяя быстрее и с большей уверенностью решать стоящие перед бизнесом задачи».

HPE Nimble и Veeam, опираясь на успешный опыт сотрудничества, упрощают покупку, поддержку и продажу их решений.

«Будучи независимой компанией, Nimble успешно сотрудничала с Veeam при выводе решений на рынок. Партнерство осталось столь же прочным и после того, как компанию приобрела HPE, — сказал Омер Асад, генеральный директор HPE Nimble Storage. — Тесная интеграция двух наших решений — это выгодное предложение с точки зрения дистрибуции, поскольку оно помогает заказчикам выполнять строгие требования к RTO и RPO. Кроме того, наше интегрированное решение позволяет заказчикам прямо из аппаратных снимков или резервных копий быстро создавать тестовую среду для разработки, тестирования, диагностики или проверки резервных копий и возможности восстановления без негативного воздействия на производственную среду».

В соответствии с пожеланиями заказчиков, решения Veeam будут доступны как часть услуг нового поколения, предоставляемых HPE: заказчики получат доступ к лучшим на рынке решениям Veeam для обеспечения сверхвысокой доступности данных совместно с другими ИТ-решениями HPE по подписке.

«HPE GreenLake предлагает чрезвычайно удобный вариант обслуживания тем, кто предпочитает арендовать ИТ-решения с оплатой по мере использования, — сказал Скотт Рамзи, вице-президент по Consumption & Managed Services в HPE Pointnext. — Включение сюда отмеченных наградами решений Veeam для обеспечения сверхвысокой доступности данных позволит пользователям совместных решений быстро получить доступ к лучшей в своем классе технологии, которая помогает упростить резервное копирование, одновременно снижая расходы и повышая эффективность работы ИТ-отдела».

Заказчики смогут повысить эффективность вложений в решения Veeam, пройдя обучение у сертифицированных специалистов, знакомых им по тренингам HPE. Теперь HPE предлагает обучение и сертификацию по курсу «Сертифицированный инженер Veeam (VMCE)». Курс входит в программу обучения по системам хранения вместе с курсами по HPE 3PAR StoreServ Storage, HPE StoreOnce Systems и HPE Nimble Storage и дополняет программу обучения HPE по гибридным ИТ-инфраструктурам и похожим предложениям, таким, как Linux, VMware и Microsoft.