«СёрчИнформ» представила обзор утечек данных за июнь

Аналитики «СёрчИнформ» подготовили обзор инцидентов информационной безопасности. В него вошли утечки, которые произошли по вине сотрудников-инсайдеров и других лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

С каждым годом, прогнозирует аналитическая служба «СёрчИнформ», число умышленных инцидентов будет возрастать. Компании и госучреждения используют средства защиты, которые отлично защищают от неумышленных утечек, но они не справляются, когда дело доходит до намеренных действий.

Как не пугали компании, подготовиться к вступлению в силу регламента защиты персональных данных GDPR успели не все. Среди вероятных жертв такие гиганты как Jaguar Land Rover.

Компания допустила утечку данных о планируемых увольнениях, и информация об этом попала в СМИ за несколько часов до того, как регламент вступил в силу. Штрафы за его нарушение составляют 4% годового глобального дохода компании, дело Jaguar находится на рассмотрении.

Биржа Bitkoex попала в центр скандала из-за действий сотрудника, который опубликовал в чате приложения Kakao данные об инвестициях в токены Karma с указанием электронной почты и кошельков 19 клиентов на $620 тыс., а также ключи от них.

Представители торговой площадки поторопились сообщить, что деньги были немедленно переведены в холодные кошельки (не имеют прямого соединения с интернетом) и находятся в полной безопасности. Сотрудник слил данные случайно, сообщили на бирже.

Преподаватель математики Дмитрий Гущин рассказал об утечке заданий по математике для экзамена ЕГЭ, состоявшегося 1 июня. Он сообщил, что ему прислали почти всю вторую часть экзаменационных заданий в нескольких вариантах.

После экзамена педагог сообщил, что получил подтверждение о подлинности присланных накануне заданий от школьников из многих регионов РФ, то же сообщали и СМИ, которые собирали свидетельства выпускников. Рособрнадзор обвинения в сливе отверг.

За день до матча Англия – Панама на ЧМ-2018 в СМИ попала фотография блокнота ассистента главного тренера английской сборной Стива Холланда, где был зафиксирован стартовый состав.

Согласно фото, англичане планировали сохранить схему 3-5-2, но вместо Рахима Стерлинга и Деле Алли выпустить Маркус Рашфорд и Рубен Лофтус-Чик.

«Конечно, это невыгодно, если мы даем сопернику возможность получить преимущество перед игрой. Поэтому наши СМИ должны решить, хотят ли они помогать своей команде или нет», — сказал главный тренер Гарет Саутгейт. Данные утечки подтвердились частично: Деле Алли начал игру на скамейке запасных, Рахим Стерлинг вышел на поле.











