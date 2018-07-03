Seagate расширила продуктовую линейку BarraCuda новым SSD

Seagate объявляет о расширении продуктовой линейки BarraCuda, анонсируя новый SSD. Новинка характеризуется исключительной скоростью, надежностью и универсальностью. Такие возможности достигнуты благодаря использованию высокого быстродействия флеш-памяти, применению интерфейса SATA на 6 Гбит/с и другим особенностям. Продолжая развивать свои решения для хранения данных, сегодня Seagate предлагает исчерпывающий ассортимент жестких дисков, гибридных накопителей и SSD, подходящих как для обычных пользователей, так и для профессионалов.

BarraCuda SSD — это накопитель, подходящий для решения широкого спектра задач. BarraCuda SSD разработан в целях максимизировать производительность. Используемая флеш-память обеспечивает скорость чтения и записи до 560 МБ/с и позволяет выполнять до 90 тыс. операций ввода-вывода в секунду.

Благодаря высоким скоростным качествам устройства уменьшается время загрузки системы, ускоряются передача файлов и запуск приложений. BarraCuda SSD обеспечивает уровень производительности, отвечающий требованиям для решения практически любых современных задач, и подходит для любого бюджета.

BarraCuda SSD сопровождается пятилетней гарантией. Среднее время его безотказной работы составляет 1,8 млн ч, а ресурс записи достигает 1092 ТБ.

BarraCuda SSD — это накопитель с широчайшим диапазоном применения: он доступен в вариантах с емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, имеет стандартный форм-фактор 2,5" и оснащен интерфейсом SATA на 6 Гбит/с, что позволяет легко устанавливать его в большинство ноутбуков и настольных компьютеров. Устройство рассчитано на предоставление максимума полезной емкости и имеет режим сверхнизкого потребления, позволяющий экономить электроэнергию. Это высокопроизводительный SSD, который гарантирует желаемую производительность и высокое качество.

В России накопитель поступит в продажу в октябре этого года.