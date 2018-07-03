Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей

Infowatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, подписала соглашения о сотрудничестве с cоюзом молодых профессионалов WorldSkills Russia, а также с «Колледжем связи №54» им. П.М.Вострухина. Стороны договорились о взаимодействии в проведении корпоративных, отраслевых, национальных чемпионатов и демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills. Infowatch будет содействовать трудоустройству выпускников и участников системы чемпионатов и демонстрационного экзамена, а также поможет в подготовке участников национальной сборной к международным чемпионатам по стандартам WorldSkills.

Подписание прошло в рамках круглого стола «Перспективы развития демонстрационного экзамена по информационной безопасности по стандартам WorldSkills», организатором которого выступила ГК Infowatch. В мероприятии приняли участие президент ГК Infowatch Наталья Касперская, заместитель генерального директора cоюза молодых профессионалов WorldSkills Russia Дмитрий Глушко, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по информационной безопасности Евгений Белов, директор Центра развития профессионального образования Алексей Овчинников, директор московского колледжа связи №54 Иван Павлюк.

Участники круглого стола обсудили квалификационные требования к выпускникам учреждений среднего профессионального образования (СПО) в области информационной безопасности. В частности, обсуждались перспективы и планы развития компетенции WorldSkills «Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ», которая была разработана совместно со специалистами Infowatch, а также возможности внедрения демонстрационного экзамена WorldSkills по данной дисциплине в качестве формы государственной итоговой аттестации выпускников колледжей. Задания экзамена моделируют реальные производственные условия для демонстрации участниками практических умений и навыков в области информационной безопасности предприятий. В случае успешного прохождения демонстрационного экзамена по дисциплине «Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ» выпускники колледжей будут получать документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Russia – Паспорт компетенций (Skills Passport), в котором будет размещен логотип компании Infowatch.

По словам президента ГК Infowatch Натальи Касперской, при подготовке ИБ-специалистов должны сохраняться фундаментальные подходы к образовательному процессу.

«Задача государственных образовательных учреждений — давать студентам качественное базовое образование, — отметила Наталья Касперская. — При этом высокотехнологичные компании не должны подстраивать государственные образовательные стандарты под собственные нужды. Их задача — предлагать дополнительные учебные программы, которые позволят студентам и выпускникам получать актуальные практические навыки для работы. В частности, при разработке учебных программ Infowatch мы стремимся дополнять фундаментальные знания, которые дает университет, актуальными практическими кейсами от специалистов компании».