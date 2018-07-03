FM Logistic протестировала обмен электронной транспортной накладной в сервисе Synerdocs

FM Logistic, 3-PL оператор, впервые провел рейс с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН). Техническим партнером проекта выступил сервис Synerdocs.

FM Logistic — один из лидеров мирового рынка логистики. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поставок: складирование продукции, перевозка товаров всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление.

FM Logistic является крупнейшим логистическим оператором на рынке московского региона и успешно развивает сеть региональных складов и кросс-доков, в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Омске, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке и других городах. Услуги транспортной логистики FM Logistic начала оказывать в 2003 году, к сегодняшнему дню вошла в десятку крупнейших экспедиторов России. Компания активно занимается автоматизацией и внедряет современные технологии. Ключевое направление развития — юридически значимый электронный документооборот с контрагентами.

В феврале FM Logistic и Synerdocs запустили пилотный проект по обмену ЭТрН — один из первых успешно реализованных в России. Спустя два месяца специалисты подготовили решение, учитывающее задачи и бизнес-процессы логистической компании, а также ее контрагентов.

«Тестовый обмен ЭТрН состоялся между FM Logistic и Levi’s, — сказала специалист по работе с ключевыми клиентами Synerdocs Ираида Бакаева. — Сотрудники FM Logistic выставили в сервисе обмена электронные документы на груз, отправленный из подмосковного склада в Москву. Водитель развез одежду, обувь и аксессуары по магазинам фирменной сети Levi’s».

Как поясняют в FM Logistic, для тестирования решения Москву выбрали неслучайно. Перевозки в столице имеют свою специфику: товары доставляются в ночное время, это сказывается на скорости исполнения заказа и специфике ночного контроля. Благодаря использованию ЭТрН бизнес-процессы проходят намного быстрее: электронные документы в сервисе Synerdocs оперативно создаются, отправляются и подписываются — всё происходит в течение нескольких минут.

«В пилотном проекте были учтены отраслевые нюансы. Один из них — грузы могут доставляться ночью и по дорогам, на которых возникают проблемы со связью, — отметил руководитель проектов Synerdocs Александр Валеев. — Чтобы водители могли уверенно работать с электронными документами даже тогда, когда нет возможности позвонить в техподдержку, мы провели для них серию вебинаров, подготовили обучающий видеоролик и пользовательские инструкции».

Специалисты FM Logistic отметили плюсы перехода на ЭТрН и доверенности на получение груза в электронном виде: значительное сокращение сроков оплаты услуг; исключение потерь документов; низкие затраты на обработку, хранение и поиск документов.

«Тестирование продемонстрировало, что решение полностью отвечает бизнес-задачам транспортной отрасли РФ и готово к использованию в коммерческих перевозках. Его результаты оправдали наши ожидания. Компания идет по пути цифровизации во многих сферах деятельности, перевод документов в электронный вид является ключевой потребностью наших клиентов», — сказала менеджер группы клиентской поддержки и диспетчеризации FM Logistic Анна Стазаева.

До конца лета компания совместно с Synerdocs планирует провести еще несколько тестовых рейсов с использованием электронной накладной.

«В 2019 году Министерство транспорта РФ введет стандарты использования ЭТрН. Компания FM Logistic рассчитывает на поддержку государства и дополнительную мотивацию по переходу на ЭТрН, так как предлагаемые изменения позволят снизить долю «серых» перевозок и «оздоровить» отрасль в целом», — отметил представитель FM Logistic.