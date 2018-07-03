Eset вместе с Cisco, Microsoft, Oracle и SAP защитит пользователей от киберугроз

Eset подписала технологическое соглашение по кибербезопасности – договор между крупными компаниями технологического сектора, которые обязуются защищать от киберпреступности пользователей во всем мире.

Технологическое соглашение по кибербезопасности (Cybersecurity Tech Accord) объединяет больше 40 компаний. Среди участников альянса – Facebook, Microsoft, SAP, Oracle, Cisco, НР, Dell, Vmware и другие. Это крупнейшее в истории объединение компаний, взявших на себя обязательство противостоять киберугрозам.

Вступая в альянс, Eset подтверждает соответствие основным принципам соглашения: равная защита всех пользователей вне зависимости от мотивов атакующих, неприемлемость участия в атаках, организованных правительствами, предотвращение злонамеренного использования продуктов и сервисов, развитие технологического сотрудничества и обмен информацией о киберугрозах.

Создание соглашения стало ответом на масштабные инциденты прошлых лет, включая эпидемию шифратора WannaCry в 2017 г. Альянс открыт для частных компаний с безупречной репутацией и высокими стандартами кибербезопасности, готовых соблюдать принципы соглашения.

«Мы рады подписать Технологическое соглашение по кибербезопасности, это соответствует тридцатилетнему опыту и высокой репутации Eset во всем, что касается защиты людей, данных и устройств, – отметил Юрай Малко, технический директор Eset. – Мы уже наблюдали, как вредоносный инструмент, предположительно разработанный правительственной кибергруппой, попал в чужие руки и обусловил глобальную эпидемию. Сегодня, чтобы противостоять злоумышленникам, нужны коллективные усилия».