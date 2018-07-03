«АМТ-груп» внедрила систему голосового заполнения медицинских протоколов в сети «ЛОР Клиника №1»

«АМТ-груп» объявила о внедрении системы голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med в сети «ЛОР Клиника №1». Благодаря использованию Voice2Med врачи клиники смогут оптимизировать работу с пациентами за счет автоматизации процесса заполнения медицинской документации. Также использование системы поможет обеспечить соблюдение требований регулирующих организаций к осуществлению медицинской деятельности. Внедрение стало одним из первых в России.

Эффективность оказания медицинской помощи, в первую очередь, зависит от возможности врача полностью сконцентрироваться на взаимодействии с пациентом. По действующим нормативам время приема пациента, в зависимости от специальности врача, составляет от 15 до 22 минут. В этот временной интервал входит, помимо обследования, также и необходимое врачу время для записи протокола осмотра и/или диагностического заключения. Достаточно очевидно, что чем меньше времени тратит врач на ввод информации с клавиатуры, тем больше функционально полезного времени на диагностику и выработку рекомендаций по лечению у него остается.

Решение Voice2Med от группы компаний ЦРТ предоставляет возможность заменить клавиатурный ввод информации на голосовой. Особенностью данного продукта, вместе с достаточной точностью и скоростью преобразования голоса в текст, является наличие специализированных лексических русскоязычных словарей: врача-терапевта общей практики, лор-врача, врача-диагноста МРТ, КТ, УЗИ и т.д. Кроме того, немаловажным преимуществом для медицинских учреждений является локальное использование продукта на каждом конкретном рабочем месте (не требуется интернет-соединение).

Деятельность медицинских учреждений как в плановом, так и внеплановом порядке подвергается жесткому контролю и надзору со стороны государственных регулирующих органов, в частности Росздравнадзора, ФСС и др. Подробное и грамотное заполнение медицинской документации помогает значительно снизить риски и угрозы бизнеса оказания медицинских услуг.

Решение Voice2Med успешно протестировано в нескольких крупнейших клиниках России. В частности, по итогам тестирования продукта в Детской республиканской клинической больнице г. Казани рабочая группа по вопросу реализации проекта по внедрению современных систем и технологий в отрасли здравоохранения Республики Татарстан, в которую входят представители Министерства здравоохранения РТ и Министерства информатизации и связи РТ, приняла решение рекомендовать систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med для внедрения в других медицинских учреждениях республики.

По словам директора «ЛОР Клиники №1» Юлии Юрьевны Голоновой, от внедрения решения ЦРТ ожидается не только повышение качества оказываемых медицинских услуг, но и улучшение культуры их оформления. «Внедрение продукта «Voice2Med» позволяет значительно упростить ведение медицинской документации и сократить время ее заполнения, делать это параллельно с приемом пациента. Тем самым повышается доверие пациента к врачу, который посвятит основное время приема самому пациенту, а не «общению» с компьютером или бумагами».