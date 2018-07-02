«Техносерв» сообщил о внедрении системы унифицированных коммуникаций для РСК «МиГ»

«Техносерв», российский системный интегратор, объявил о завершении первого этапа модернизации телефонной сети «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (РСК «МиГ»).

В рамках проекта «Техносерв» внедрил современное решение в области телефонии, объединяющее в себе классическую и VoIP-технологии, и модернизировал для РСК «МиГ» систему унифицированных коммуникаций. Модернизация телефонной сети и построение системы унифицированных коммуникаций реализованы на основных площадках предприятия в Москве и Московской области.

Внедренное решение позволяет сотрудникам предприятия общаться друг с другом в реальном времени, используя различные виды каналов и технологий связи, в том числе видео- и голосовую связь. Кроме этого, РСК «МиГ» получила возможность: полностью перейти на IP-телефонию; экономить на междугородних и международных переговорах; существенно повысить качество связи; минимизировать издержки на обслуживание; минимизировать время простоя оборудования за счет резервных площадок и балансировки нагрузки.

На первом этапе проекта специалисты «Техносерва» провели аудит существующей системы и выявили потребности заказчика. Работа включила в себя создание общего описания имеющейся системы, анализ плана маршрутизации вызовов, фиксирование настроек системных и пользовательских функций и др. Также были проведены работы по инсталляции нового оборудования и модернизации существующих УАТС предприятия, в том числе установлено и настроено новое системное программное обеспечение, создана новая абонентская база АТС.

На текущий момент инженерами «Техносерва» смонтирована и настроена система унифицированных коммуникаций, на которую переведено 3,2 тыс. абонентов РСК «МиГ», выполнено полноценное резервирование системы, настроены основные сервисы унифицированных коммуникаций. Кроме этого, «Техносервом» проведена интеграция телефонии c текущими АТС предприятия, что обеспечит плавный перевод всех абонентов на новые сервисы унифицированных коммуникаций.

«Сегодня для современного и успешного предприятия наличие системы унифицированных коммуникаций является неотъемлемым инструментом эффективной работы и развития. Новая система связи позволила снизить временные потери, связанные с передачей информации и обсуждением совместных проектов между сотрудниками, партнерами и клиентами вне зависимости от используемых инструментов связи. Кроме того, нам удалось сократить расходы на связь, повысить гибкость и эффективность работы сотрудников, в частности – увеличить скорость принятия решений», – сказал Максим Заярузный, руководитель ИТ Департамента РСК «МиГ».

«Основной задачей проекта стала организация современной, экономичной и максимально комфортной связи для сотрудников РСК "МиГ" с использованием различных видов каналов и технологий связи. В результате уже сегодня заказчик получил удобную и надежную телефонию, отвечающую всем критериям современных коммуникационных технологий», – отметил Константин Болтрукевич, директор по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв».